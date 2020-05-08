YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. AESOB Başkanı Dere: "Hem annelerimizin hem de esnafımızın yüzünü güldürelim"

AESOB Başkanı Dere: "Hem annelerimizin hem de esnafımızın yüzünü güldürelim"

ANTALYA HABERLERİ  | 08.05.2020 17:12 | Son Güncelleme

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Anneler Günü dolayısıyla yapılacak hediyelik alışverişlerde esnaf ve sanatkarların tercih edilmesi gerektiğine dikkat çekerek, “Annelerimizi sevindirmek için yapacağımız alışverişlerimizde esnaf ve sanatkarlarımızı tercih edelim, böylece hem kıymetli annelerimizin hem de esnafımızın yüzünü güldürelim” dedi.AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Korona virüs nedeniyle uzun zamandır iş yapamayan esnaf ve sanatkarların Anneler Günü dolayısıyla yapılacak alışverişlerden umutlu olduklarını aktararak, “Anneler Günü, başta çiçekçi esnafımız olmak üzere kuyumcu, konfeksiyoncu, zücaciye gibi esnaf ve sanatkarlarımızın iş yaptığı önemli günlerden biri.

AESOB Başkanı Dere: "Hem annelerimizin hem de esnafımızın yüzünü güldürelim"

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Anneler Günü dolayısıyla yapılacak hediyelik alışverişlerde esnaf ve sanatkarların tercih edilmesi gerektiğine dikkat çekerek, “Annelerimizi sevindirmek için yapacağımız alışverişlerimizde esnaf ve sanatkarlarımızı tercih edelim, böylece hem kıymetli annelerimizin hem de esnafımızın yüzünü güldürelim” dedi.
AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Korona virüs nedeniyle uzun zamandır iş yapamayan esnaf ve sanatkarların Anneler Günü dolayısıyla yapılacak alışverişlerden umutlu olduklarını aktararak, “Anneler Günü, başta çiçekçi esnafımız olmak üzere kuyumcu, konfeksiyoncu, zücaciye gibi esnaf ve sanatkarlarımızın iş yaptığı önemli günlerden biri. Ancak bu yıl koronavirüs nedeniyle tüm sektörlerdeki esnaf ve sanatkarlarımız çok zorlu bir dönemden geçiyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında düğünler, açılışlar, toplantılar gibi birçok organizasyonun iptal edilmesi nedeniyle çiçekçi esnafımız da çok büyük bir yara aldı. Bu Anneler Günü’nde kıymetli annelerimize aldığımız çiçekler esnafımızın da evine ekmek götürebilmesine vesile olacak” şeklinde konuştu.
Merdivenaltı ürünlerden uzak durulması, güvenilir alışveriş için esnaf ve sanatkarların tercih edilmesi gerektiğini hatırlatan Dere, “Annelerimizin yüzünü güldürmek için hiç değilse bir çiçek almayı ihmal etmeyelim. Fedakarlığın ve özverinin simgesi olan annelerimizi bu Anneler Günü’nde mutlaka hatırlayalım. Bizleri büyüten, bugünlere gelmemizi sağlayan ve hakkını hiçbir zaman ödeyemeyeceğimiz annelerimizin hayır duasını alalım. Alışverişlerimizde mutlaka güvendiğimiz, bildiğimiz esnafımızdan yapalım. Bu zorlu günlerde esnaf ve sanatkarlarımıza da destek olalım. Bu vesile ile tüm annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Korkunç olay! Annesi sinir krizi geçirdi Korkunç olay! Annesi sinir krizi geçirdi
Demir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt ettiDemir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt etti

En Çok Okunan Yerel Haberler

Selendi’nin tek nalbant ustası mesleğini seyyar olarak yapıyor

Selendi’nin tek nalbant ustası mesleğini seyyar olarak yapıyor

Hastanedeki minik Fetih’in çöp kamyonu aşkını Ümraniye Belediyesi dindirdi

Hastanedeki minik Fetih’in çöp kamyonu aşkını Ümraniye Belediyesi dindirdi

Tosya’da motosiklet sürücülerine 36 bin 861 TL ceza kesildi

Tosya’da motosiklet sürücülerine 36 bin 861 TL ceza kesildi

GÜNCELLEME - Düzce'de iş vaadiyle kandırdığı yabancıları gasbeden kişi tutuklandı

GÜNCELLEME - Düzce'de iş vaadiyle kandırdığı yabancıları gasbeden kişi tutuklandı

Beyin kanaması geçiren profesör hayatını kaybetti

Beyin kanaması geçiren profesör hayatını kaybetti

Kars’ta kumar aşkı sınır tanımıyor

Kars’ta kumar aşkı sınır tanımıyor

Antalya Namaz Vakitleri 8 Mayıs Cuma

İmsak
04:16
Sabah
05:49
Öğle
12:59
İkindi
16:46
Akşam
19:59
Yatsı
21:25

Antalya Nöbetçi Eczaneler 8 Mayıs Cuma

Bulvar Eczanesi
Muratpasa
İbrahim Özer Eczanesi
Muratpasa
İdil Eczanesi
Muratpasa
Merkez Eczanesi
Muratpasa
Şule Eczanesi
Muratpasa
Yeni Yaprak Eczanesi
Muratpasa
Küçüksu Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Antalya'da FETÖ operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı

Antalya'da FETÖ operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Vali'ye "Yardım yapmıyorsunuz" dedi, her türlü yardımı aldığı ortaya çıktı

Vali'ye "Yardım yapmıyorsunuz" dedi, her türlü yardımı aldığı ortaya çıktı

Muratpaşa dezenfekte olmaya devam ediyor

Muratpaşa dezenfekte olmaya devam ediyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.