AESOB Başkanı Dere: "Hem annelerimizin hem de esnafımızın yüzünü güldürelim"

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Anneler Günü dolayısıyla yapılacak hediyelik alışverişlerde esnaf ve sanatkarların tercih edilmesi gerektiğine dikkat çekerek, “Annelerimizi sevindirmek için yapacağımız alışverişlerimizde esnaf ve sanatkarlarımızı tercih edelim, böylece hem kıymetli annelerimizin hem de esnafımızın yüzünü güldürelim” dedi.

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Korona virüs nedeniyle uzun zamandır iş yapamayan esnaf ve sanatkarların Anneler Günü dolayısıyla yapılacak alışverişlerden umutlu olduklarını aktararak, “Anneler Günü, başta çiçekçi esnafımız olmak üzere kuyumcu, konfeksiyoncu, zücaciye gibi esnaf ve sanatkarlarımızın iş yaptığı önemli günlerden biri. Ancak bu yıl koronavirüs nedeniyle tüm sektörlerdeki esnaf ve sanatkarlarımız çok zorlu bir dönemden geçiyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında düğünler, açılışlar, toplantılar gibi birçok organizasyonun iptal edilmesi nedeniyle çiçekçi esnafımız da çok büyük bir yara aldı. Bu Anneler Günü’nde kıymetli annelerimize aldığımız çiçekler esnafımızın da evine ekmek götürebilmesine vesile olacak” şeklinde konuştu.

Merdivenaltı ürünlerden uzak durulması, güvenilir alışveriş için esnaf ve sanatkarların tercih edilmesi gerektiğini hatırlatan Dere, “Annelerimizin yüzünü güldürmek için hiç değilse bir çiçek almayı ihmal etmeyelim. Fedakarlığın ve özverinin simgesi olan annelerimizi bu Anneler Günü’nde mutlaka hatırlayalım. Bizleri büyüten, bugünlere gelmemizi sağlayan ve hakkını hiçbir zaman ödeyemeyeceğimiz annelerimizin hayır duasını alalım. Alışverişlerimizde mutlaka güvendiğimiz, bildiğimiz esnafımızdan yapalım. Bu zorlu günlerde esnaf ve sanatkarlarımıza da destek olalım. Bu vesile ile tüm annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum” dedi.

