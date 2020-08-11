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AESOB Başkanı Dere: “Kantinciler için önlem alınmalı”

ANTALYA HABERLERİ  | 11.08.2020 17:16 | Son Güncelleme

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, pandemi nedeniyle örgün eğitime ara verilmesi sonucunda Mart ayından bu yana kapalı olan kantinci esnafının ayakta kalabilmesi için önlem alınması gerektiğini belirtti.Kantinci esnafının zorluk yaşadığını belirten AESOB Başkanı Adlıhan Dere, “Her türlü dezenfekte işlemlerinin yapıldığı okullarımız ve kantinci, kırtasiyeci, servisçi, okul üniformacısı vb.

AESOB Başkanı Dere: “Kantinciler için önlem alınmalı”

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, pandemi nedeniyle örgün eğitime ara verilmesi sonucunda Mart ayından bu yana kapalı olan kantinci esnafının ayakta kalabilmesi için önlem alınması gerektiğini belirtti.
Kantinci esnafının zorluk yaşadığını belirten AESOB Başkanı Adlıhan Dere, “Her türlü dezenfekte işlemlerinin yapıldığı okullarımız ve kantinci, kırtasiyeci, servisçi, okul üniformacısı vb. esnafımız gerekli hijyen tedbirlerini alarak çocuklarımız için kontrollü, güvenilir ve sağlıklı bir ortam oluşturmaktadır. Pandemi sürecinde büyük bir özveri gösteren, düzenli bir şekilde dezenfekte işlemleri gerçekleştirilen ve rutin bir biçimde denetlenen esnaf ve sanatkarlarımız maske, mesafe, hijyen kurallarına özen göstererek ve vatandaşlarımız ile kıymetli çocuklarımızın sağlığını ön planda tutarak hizmet vermeye devam etmelidirler. Pandemi nedeniyle örgün eğitim ve öğretime ara verildiği için bu yıl Eylül-Haziran döneminde kantinci esnafımız yalnızca 119 gün çalışabildi” dedi.
“1 yıl süreyle kira alınmamalı”
Kantincilerin 13 Mart’tan bu yana kapalı olduğunu kaydeden Dere, “Esnafımız pandemi nedeniyle birikmiş iş yeri ve ev kirasını, elektrik, su, ısınma, vergi ve işçi ücreti, Bağ-kur, SGK ve diğer borçlarını ödeyemez duruma geldi. Ancak kantin kiralarına 1 yıl süreyle artış yapılmaması ve kira indirimine gidilmesi taleplerine rağmen bazı kantin kiralarında yüzde 100’ün üzerinde fahiş kira artışları yapıldı. Kantinci esnafının ayakta kalması için 1 yıl süreyle okul kantinlerinden kira alınmamalı” ifadelerini kullandı.
AESOB Başkanı Adlıhan Dere, korona virüs önlemleri kapsamında kantinci esnafının giderlerinin artmasına rağmen gelirlerinin oldukça azalacağına dikkat çekti.
Dere, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“31 Ağustos 2020’de telafi eğitimi ile başlaması planlanan yeni eğitim-öğretim yılında ikili eğitim sistemine geçilmesi veya seyrekleştirme modeli uygulanması halinde öğrenci sayısı azalacak, yemekhaneler devre dışı kalacak ve uygulanacak sosyal mesafe kuralları ile kantinci esnafımız evine ekmek götürmek bir yana, kirasını dahi karşılamakta zorlanacak. Kantinci esnafımızın mağduriyeti göz önünde bulundurularak ekmek teknelerinin korunması için önlem alınmalı. Kantin kiralarının düşürülmesi sadece esnafımızı korumak ve yaşatmak açısından değil, artan maliyetler nedeniyle kantinde satışı yapılan ürünlere zam gelmemesi, velilerin bütçesinin korunması ve öğrencilerin sağlıklı beslenmesi açısından büyük önem taşıyor”
“Kantinci esnafı tedbirlerini aldı”
Kantinci esnafının gerekli hijyen tedbirlerini aldığını belirten Adlıhan Dere, “31 Ağustos’ta açılması planlanan okullarda hizmet verecek olan kantinlerde ve toplu kullanım alanlarında öğrenciler arası sosyal mesafe en az 1 metre olarak düzenlenecek, okullarda ve kantinlerde en az 4 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde personel ve öğrenci planlaması yapılacak, içeriye alınması gereken kişi sayısı buna göre düzenlenecek. Okullarda toplu kullanılan koridorlar, kantin, spor salonu gibi yerlerin daha az sayıda kişiyle ve dönüşümlü olarak kullanılmasına dikkat edilecek. Kantinci esnafımız okullar açıldıktan sonra sosyal mesafe kurallarına uymaya, maske ve eldiven takmaya, gerekli tüm hijyen önlemlerini almaya hazır” sözlerine ekledi.

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