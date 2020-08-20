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AESOB Başkanı Dere: “Okul alışverişlerinde kırtasiyeci esnafı tercih edilmeli”

ANTALYA HABERLERİ  | 20.08.2020 12:33 | Son Güncelleme

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, okulların 21 Eylül tarihinde açılacağının duyurulmasıyla birlikte okul alışverişlerinin başladığına dikkat çekerek, sağlıklı alışveriş ve hijyenik ürünler için kırtasiyeci ve okul formacı esnafının tercih edilmesi gerektiğini belirtti.Korona virüs salgını nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitimin 21 Eylül itibariyle başlayacağının açıklanması ile birlikte okul alışverişlerinin başladığını aktaran AESOB Başkanı Adlıhan Dere, “21 Eylül tarihinde yüz yüze eğitimin başlamasına kısa bir zaman kala, öğrencilerimiz ile velilerimizde alışveriş telaşı başladı.

AESOB Başkanı Dere: “Okul alışverişlerinde kırtasiyeci esnafı tercih edilmeli”

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, okulların 21 Eylül tarihinde açılacağının duyurulmasıyla birlikte okul alışverişlerinin başladığına dikkat çekerek, sağlıklı alışveriş ve hijyenik ürünler için kırtasiyeci ve okul formacı esnafının tercih edilmesi gerektiğini belirtti.
Korona virüs salgını nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitimin 21 Eylül itibariyle başlayacağının açıklanması ile birlikte okul alışverişlerinin başladığını aktaran AESOB Başkanı Adlıhan Dere, “21 Eylül tarihinde yüz yüze eğitimin başlamasına kısa bir zaman kala, öğrencilerimiz ile velilerimizde alışveriş telaşı başladı. Bu yıl pandemi nedeniyle alışverişlerimizi daha dikkatli yapmalıyız. Kitap, defter, kalem, silgi gibi her türlü kırtasiye malzemesinin hijyenik ve kaliteli olmasına dikkat etmeli, alışverişlerimizi her türlü denetimleri yapılan esnaf ve sanatkarlarımızdan yapmalıyız. Alışverişlerimizde alacağımız ürünlerin kalitesine dikkat etmeli, sağlıksız ortamlardan uzak durmalı, her türlü hijyenin sağlandığı ve tedbirlerin alındığı esnafımızı tercih etmeliyiz” dedi.
“Hem sağlığımızı hem de mahalle kültürümüzü koruyalım”
Dere, sağlıksız ürünlerden uzak durulması gerektiğini vurgulayarak, “Okul kıyafetleri, çanta, ayakkabı ve kırtasiye malzemeleri okul alışverişlerinin olmazsa olmazı. Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte kırtasiye alışverişleri yoğunlaşmaya başladı. Ancak öğrencilerin sürekli temas halinde olduğu bu malzemelerin kaliteli ve sağlıklı olmasına her zamankinden daha çok dikkat etmeliyiz. En güvenilir malzemeler mahallemizin yerel esnafında bulunur. Maalesef, markası ve nerede üretildiği belli olmayan birçok ürün okulların açılmasına kısa zaman kala piyasaya sürülüyor. Alınacak kırtasiye malzemelerinin içeriğine çok dikkat edilmeli. Gerektiğinde hesap sorabileceğimiz, güvendiğimiz, tanıdığımız mahalle esnafımızdan alışveriş yapılmalı. Böylece, hem çocuklarımızın sağlığını hem de mahalle kültürümüzü korumuş oluruz” ifadelerini kullandı.

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