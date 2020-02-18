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AESOB Başkanı Dere: "POS cihazı kullanım ücreti kaldırılmalı"

ANTALYA HABERLERİ  | 18.02.2020 13:57 | Son Güncelleme

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, esnaf ve sanatkarların kullandığı POS cihazlarıyla ilgili yeni bir düzenleme yapılması gerektiğini aktardı.Bankaların ücret ve komisyonlarındaki düzenlemenin ardından esnaf ve sanatkarların kullandığı POS cihazlarıyla ilgili yeni bir düzenleme yapılması gerektiğini belirten AESOB Başkanı Adlıhan Dere, “BDDK’nın Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin yeni düzenlemesiyle ticari müşterilerden alınan ücret, masraf ve komisyonların düşürülmesi tüm kesimler adına sevindirici oldu.

AESOB Başkanı Dere: "POS cihazı kullanım ücreti kaldırılmalı"

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, esnaf ve sanatkarların kullandığı POS cihazlarıyla ilgili yeni bir düzenleme yapılması gerektiğini aktardı.
Bankaların ücret ve komisyonlarındaki düzenlemenin ardından esnaf ve sanatkarların kullandığı POS cihazlarıyla ilgili yeni bir düzenleme yapılması gerektiğini belirten AESOB Başkanı Adlıhan Dere, “BDDK’nın Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin yeni düzenlemesiyle ticari müşterilerden alınan ücret, masraf ve komisyonların düşürülmesi tüm kesimler adına sevindirici oldu. Bankaların hizmet karşılığı aldığı bazı ücretler ile komisyonlar, başta küçük esnaf olmak üzere tüm ticari işletmelere yük getiriyordu. Yapılan düzenleme ile bu kesintilerin düşürülmesi esnafımız ve vatandaşlarımız için olumlu bir gelişme. Ancak bu düzenlemelere ek olarak esnaf ve sanatkarlarımızın kullandığı POS cihazlarıyla ilgili de yeni bir düzenleme yapılması gerekiyor” dedi.

“Komisyon oranları düşürülmeli”
Dere, yapılan son düzenlemelere ek olarak POS kullanım ücretinin tamamen kaldırılması ve POS cihazı komisyon oranlarının aşağı çekilmesi gerektiğini belirterek, “16 Ekim 2019’da POS cihazı komisyon oranlarına tavan getirilmesinin ardından bankalar POS kullanım ücretlerine yüzde 20 oranında zam yapmıştı. Bu zamla birlikte esnafımızın kullandığı POS cihazı ve anlaştığı banka sayısına göre aylık maliyeti arttı. Bankalar esnaf ve sanatkarlarımızdan her ay POS kullanım ücreti tahsil ediyor. Her işlem için bankalara komisyon ödeyen, cihazın teknik bakım ücretini, elektrik giderini ödeyen esnafımıza POS kullanım ücreti büyük bir külfet getirmektedir. Esnafımızın maliyetini artıran ve rekabet koşullarını güçleştiren POS kullanım ücreti mutlaka kaldırılmalı. Bununla birlikte POS cihazı komisyon oranları daha da aşağı çekilmelidir" ifadelerinde bulundu.

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