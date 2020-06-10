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AESOB Başkanı Dere: "Talebimiz karşılık buldu, esnaf hijyen kurallarına özen göstererek faaliyete başladı"

ANTALYA HABERLERİ  | 10.06.2020 12:05 | Son Güncelleme

Antalya Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, pandemi sonrası normalleşme süreci kapsamında esnaf ve sanatkarların en kısa sürede iş yerlerini açması ve saat kısıtlaması uygulamasının esnetilmesi yönündeki taleplerinin karşılık bulduğunu aktararak, esnaf ve sanatkarların hijyen kurallarına özen göstererek faaliyete başladıklarını söyledi.Covid-19 pandemisi normalleşme süreciyle birlikte mücbir sebeplerle kapalı esnaf ve sanatkarların en kısa sürede iş yerlerini açması ve saat kısıtlaması uygulamasının esnetilmesi yönündeki taleplerinin karşılık bulduğunu belirten AESOB Başkanı Adlıhan Dere, “Ülkemizde normalleşme adımları çoktan atılmaya ve hayat normalleşmeye başladı.

AESOB Başkanı Dere: "Talebimiz karşılık buldu, esnaf hijyen kurallarına özen göstererek faaliyete başladı"

Antalya Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, pandemi sonrası normalleşme süreci kapsamında esnaf ve sanatkarların en kısa sürede iş yerlerini açması ve saat kısıtlaması uygulamasının esnetilmesi yönündeki taleplerinin karşılık bulduğunu aktararak, esnaf ve sanatkarların hijyen kurallarına özen göstererek faaliyete başladıklarını söyledi.
Covid-19 pandemisi normalleşme süreciyle birlikte mücbir sebeplerle kapalı esnaf ve sanatkarların en kısa sürede iş yerlerini açması ve saat kısıtlaması uygulamasının esnetilmesi yönündeki taleplerinin karşılık bulduğunu belirten AESOB Başkanı Adlıhan Dere, “Ülkemizde normalleşme adımları çoktan atılmaya ve hayat normalleşmeye başladı. İçişleri Bakanlığı Genelgeleri ve İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararlarıyla mücbir sebeplerle kapalı durumda olan esnaf ve sanatkarlarımızın büyük bir bölümü yeniden faaliyete başladı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, son Kabine Toplantısı ardından gerçekleştirdiği Ulusa Sesleniş konuşmasında lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerin kapanış saatinin 22.00’den 24.00’e uzatıldığını, ?sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmelerin 1 Temmuz’dan itibaren belirlenen kurallara göre faaliyete geçebileceğini, düğün salonlarının ise 1 Temmuz’dan itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayacağını açıkladı. Yine, 18 yaş altı ile ilgili kısıtlama, küçüklerin ebeveynlerinin refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kaldırıldı, 65 yaş ve üstü vatandaşlar ise haftanın her gün saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecekler. İçişleri Bakanlığımız tarafından konuyla ilgili genelgelerde yayımlanmaya başladı. Böylece, mücbir sebeplerle kapalı esnaf ve sanatkarlarımızın en kısa sürede iş yerlerini açması ve saat kısıtlaması uygulamasının esnetilmesi yönündeki taleplerimiz karşılık buldu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a bir kez daha teşekkür ediyoruz. Alınan kararlar esnaf ve sanatkarlarımız için oldukça sevindirici oldu” dedi.

"Turizm sezonu kontrollü bir şekilde başladı"
Dere, normalleşme ile birlikte henüz iş yerlerini açamayan esnaf ve sanatkarların da açılmasını talep ederek, “Halı sahalar, internet kafeler, playstation vb. oyun salonları ve eğlence merkezlerinin bir bölümü halen kapalı durumda. Kahvehanelerde iskambil, tavla, okey gibi oyunların oynanması yasak durumda, bu yasakların da kalkmasını talep ediyoruz. Antalya’mızda turizm sezonu kontrollü bir şekilde başladı. Ancak, eğlence mekanlarının halen kapalı olması bu alanda faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlarımızın mağdur olmasına yol açıyor. Turizmin başkenti olan ilimizde mücbir sebeplerle halen kapalı durumda olan eğlenceye yönelik faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlarımızın da iş yerlerini kontrollü bir şekilde açmalarını talep ediyoruz. Hijyen ve tedbir kurallarına tamamen uyarak faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlarımıza yönelik tüm kısıtlamaların kaldırılması ve esnafımızın tamamen normalleşmesi talebimizi bir kez daha tekrarlıyoruz. Pandemi sonrası normalleşme süreci boyunca maske, mesafe ve hijyen kurallarına özen gösterim, tedbiri elden bırakmayalım" diye konuştu.

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