AESOB Başkanı Dere: "Vergilendirilmiş kazanç kutsaldır"

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, "Vergi ödeme alışkanlığı kazanıldığı takdirde ekonomiye birçok artı değer kazandırılıyor. Bunun sonucunda yatırım ortamının iyileştirilmesi, istihdam artışı, kayıtlı ekonomiye geçişi özendirerek ekonomide verimlilik ve rekabet gücünün yükselmesi gibi olumlu yansımalarını da görüyoruz. Dolayısıyla bir kez daha vergilendirilmiş kazanç kutsaldır" dedi.

31. Vergi Haftası kapsamında Antalya Vergi Dairesi Başkanı Metin Uzun, Gelir İdaresi Grup Müdürü Emre Gök, Düden Vergi Dairesi Müdürü Medeni Yakut ve Usul Müdürü Şinasi Çulha AESOB Başkanı Adlıhan Dere’yi ziyaret ederek vergi bilinci ile esnaf ve sanatkarlar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Toplumun tüm kesimlerinde vergi bilincinin geliştirilmesinin çok önemli bir çalışma olduğunu vurgulayan AESOB Başkanı Adlıhan Dere, “Öncelikle Vergi Dairesi Başkanımız Metin Uzun’a, esnaf ve sanatkarlarımıza göstermiş olduğu ilgileri dolayısıyla teşekkür ediyorum. Kendisiyle sürekli irtibat halindeyiz ve her aradığımızda bizlerle yakından ilgileniyor, Birliğimiz ve Odalarımızla işbirliği içerisinde olarak vergi yapılandırmaları, e-fatura gibi birçok konuda gerekli bilgilendirmeleri yapıyor. Yine birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek Kaş’tan Gazipaşa’ya kadar bilgilendirme toplantıları gerçekleştiriyoruz. Bizler, verginin kutsal olduğunu her fırsatta dile getiriyoruz. Vergi ödeme alışkanlığı kazanıldığı takdirde ekonomiye birçok artı değer kazandırılıyor. Bunun sonucunda yatırım ortamının iyileştirilmesi, istihdam artışı, kayıtlı ekonomiye geçişi özendirerek ekonomide verimlilik ve rekabet gücünün yükselmesi gibi olumlu yansımalarını da görüyoruz. Dolayısıyla bir kez daha vergilendirilmiş kazanç kutsaldır diyerek tüm mükelleflerin, esnafımızın 31. Vergi Haftasını kutluyorum” diye belirtti.