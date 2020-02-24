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AESOB Başkanı Dere: "Vergilendirilmiş kazanç kutsaldır"

ANTALYA HABERLERİ  | 24.02.2020 18:05 | Son Güncelleme

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, "Vergi ödeme alışkanlığı kazanıldığı takdirde ekonomiye birçok artı değer kazandırılıyor.

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, "Vergi ödeme alışkanlığı kazanıldığı takdirde ekonomiye birçok artı değer kazandırılıyor. Bunun sonucunda yatırım ortamının iyileştirilmesi, istihdam artışı, kayıtlı ekonomiye geçişi özendirerek ekonomide verimlilik ve rekabet gücünün yükselmesi gibi olumlu yansımalarını da görüyoruz. Dolayısıyla bir kez daha vergilendirilmiş kazanç kutsaldır" dedi.
31. Vergi Haftası kapsamında Antalya Vergi Dairesi Başkanı Metin Uzun, Gelir İdaresi Grup Müdürü Emre Gök, Düden Vergi Dairesi Müdürü Medeni Yakut ve Usul Müdürü Şinasi Çulha AESOB Başkanı Adlıhan Dere’yi ziyaret ederek vergi bilinci ile esnaf ve sanatkarlar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Toplumun tüm kesimlerinde vergi bilincinin geliştirilmesinin çok önemli bir çalışma olduğunu vurgulayan AESOB Başkanı Adlıhan Dere, “Öncelikle Vergi Dairesi Başkanımız Metin Uzun’a, esnaf ve sanatkarlarımıza göstermiş olduğu ilgileri dolayısıyla teşekkür ediyorum. Kendisiyle sürekli irtibat halindeyiz ve her aradığımızda bizlerle yakından ilgileniyor, Birliğimiz ve Odalarımızla işbirliği içerisinde olarak vergi yapılandırmaları, e-fatura gibi birçok konuda gerekli bilgilendirmeleri yapıyor. Yine birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek Kaş’tan Gazipaşa’ya kadar bilgilendirme toplantıları gerçekleştiriyoruz. Bizler, verginin kutsal olduğunu her fırsatta dile getiriyoruz. Vergi ödeme alışkanlığı kazanıldığı takdirde ekonomiye birçok artı değer kazandırılıyor. Bunun sonucunda yatırım ortamının iyileştirilmesi, istihdam artışı, kayıtlı ekonomiye geçişi özendirerek ekonomide verimlilik ve rekabet gücünün yükselmesi gibi olumlu yansımalarını da görüyoruz. Dolayısıyla bir kez daha vergilendirilmiş kazanç kutsaldır diyerek tüm mükelleflerin, esnafımızın 31. Vergi Haftasını kutluyorum” diye belirtti.

“Amacımız vergi bilincinin oluşturulması”
Vergi Dairesi Başkanı Metin Uzun da, vergiyi gönüllü olarak ödeme alışkanlığının arttırılması amacıyla her yıl Şubat ayının son haftasının Vergi Haftası olarak kutlanıldığını aktararak, “31. Vergi Haftası bu yıl 24 Şubat-1 Mart 2020 tarihleri arasında tüm yurtta çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bizlerde Vergi Haftası dolayısıyla bir dizi ziyaretlerde bulunduk. Bugün de Esnaf Odalar Birliğimizi ziyaret ediyoruz. Esnaf ve sanatkarlarımız bizler için çok önemli. Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanımız Adlıhan Dere ve Oda Başkanlarımızla da her zaman uyum içerisinde hareket ediyoruz ve birçok konuyu bu şekilde çözüme kavuşturduk. Tabi buradaki amacımız vergi bilincinin oluşturulması, toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi, mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunun sağlanması ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele bilincinin oluşturulması hedefiyle Gelir İdaresi Başkanlığımız tarafından çeşitli tanıtım ve bilgilendirmeleri gerçekleştirmek, mükelleflerimizin, esnafımızın sorun ve taleplerini yerinde dinlemek. Ayrıca vergisel ödev ve yükümlülüklerini yerine getirerek, vergisini zamanında ve tam olarak ödeme gayretinde olan tüm mükelleflere, esnaf ve sanatkarlarımıza ülkemizin ekonomik istikrarına ve gelişimine sağladıkları değerli katkılar için de teşekkür ediyorum” dedi.

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