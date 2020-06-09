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AESOB’tan Başkan Böcek’e destek teşekkürü

ANTALYA HABERLERİ  | 09.06.2020 13:50 | Son Güncelleme

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, birlik yönetimi ve oda başkanları ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i ziyaret etti.

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, birlik yönetimi ve oda başkanları ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i ziyaret etti. AESOB Başkanı Dere, Antalya’daki 82 bin esnaf adına pandemi süresince vermiş olduğu desteklerden dolayı Başkan Böcek’e teşekkür etti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Birlik Başkan Vekili Bayram Dal, Şoförler Odası Başkanı Niyazi Özçelik, Servisçiler Odası Başkanı Süleyman Şahin, Serik Ulaştırma Hizmetleri Başkanı Sedat Karagöz’ü makamında ağırladı. Sosyal mesafe kurallarına uygun gerçekleşen ziyarette, pandemi süreci ve bu süreçte yapılan çalışmalar öne çıktı.

Belediye öz kaynaklarıyla destek oldu
Antalya’nın korona virüs salgın sürecini en iyi yöneten şehirlerden biri olduğunu söyleyen Başkan Muhittin Böcek, “Antalya olarak zor bir süreçten geçtik. Bu süreç tabi ki çok kolay olmadı. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak kimseyi ötekileştirmeden bütün vatandaşlarımızın yanında olmaya gayret gösterdik. 100 binin üzerinde vatandaşımıza kendi öz kaynaklarımızla yardımcı olduk. Bu normalleşme sürecinde Antalya Türkiye’nin en önemli illerinden birisi. Korona virüsle mücadele sürecine destek olan, katkı koyan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Büyükşehir esnafın yanında yer aldı
Başkan Muhittin Böcek’in gerek Pandemi Kurulu’nda gerekse İl Hıfzısıhha Kurulu’nda alınan kararlarda her zaman esnafın yanında yer aldığına dikkat çeken AESOB Başkanı Adlıhan Dere ise, “Büyükşehir Belediyesi pandemi döneminde kapalı olan kahvehaneler, kuaför, berber ne kadar esnafımız varsa hepsine elini uzatmıştır. Gıda paketi yardımıyla, iş yerlerinin ilaçlama ve dezenfeksiyonu ve maske dağıtımıyla Başkanımız hep yanımızda yer aldı. Ulaşım esnafına maske dağıtarak çok büyük bir destek verdiniz. Pandemi sürecinde yüzde 50 kapasite ile çalışan toplu ulaşım esnafına akaryakıt desteği verdiniz. ASAT, bu süreçte esnafımızın faturalarını okumadı. Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa’dan Kaş’a kadar bu çalışmaları yaptı. 82 bin esnaf adına pandemi süresince vermiş olduğunuz desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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