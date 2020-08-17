YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. AFAD 17 Ağustos felaketini yaptığı tatbikatla hatırlattı

AFAD 17 Ağustos felaketini yaptığı tatbikatla hatırlattı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 17.08.2020 16:40 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nde hayatını kaybedenler anısına, afetin meydana geldiği saat 03.02’de tatbikat gerçekleştirildi.17 Ağustos 1999’da yerel saatle 03:02’de merkez üssü Gölcük olan 7.6 büyüklüğündeki 45 saniye süren depremde hayatını kaybeden vatandaşların anısına AFAD toplanma, yükleme ve intikal ile kentsel arama kurtarma tatbikatı yapıldı.Saatler 03.02’yi gösterdiğinde başlatılan tatbikatta, önce deprem ikazı verildi.

Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nde hayatını kaybedenler anısına, afetin meydana geldiği saat 03.02’de tatbikat gerçekleştirildi.
17 Ağustos 1999’da yerel saatle 03:02’de merkez üssü Gölcük olan 7.6 büyüklüğündeki 45 saniye süren depremde hayatını kaybeden vatandaşların anısına AFAD toplanma, yükleme ve intikal ile kentsel arama kurtarma tatbikatı yapıldı.
Saatler 03.02’yi gösterdiğinde başlatılan tatbikatta, önce deprem ikazı verildi. Arama ve kurtarma ekibinin kuruma toplanması, ekipmanların yüklenmesi ve olay bölgesine intikali sağlanarak senaryo gereği oluşturulan deprem bölgesinde arama kurtarma faaliyetine başlandı. Tatbikatta arama ve kurtarma köpekleri de görev aldı. Enkazın 3 katlı 6 daireli bir mesken olduğu ve ilk tespitlere göre en kaz altında kaldığı bildirilen 2 kişinin, cihazlarla ve köpeklerle araması yapılarak yerleri tespit edilmiştir. Enkaza giriş yöntemi belirlenmiş, 2 yaralı ve 1 ölü olduğu tespit edilen 3 depremzede bulundukları yerden çıkarılarak hastaneye sevkleri sağlandı.
Tatbikat AFAD İl Müdürü Mehmet Buldan koordinasyonunda, 4 tam donanımlı arama kurtarma, 3 lojistik ve komuta kontrol araç, 38 arama ve kurtarma personeli, 3 arama köpeği ile bir UMKE ekibinin katılımıyla icra edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Afyon'un damak tadı ürünlerinin pazarlanacağı alışveriş merkezi yapılıyorAfyon'un damak tadı ürünlerinin pazarlanacağı alışveriş merkezi yapılıyor
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor’dan 10 numara transfer

Kayserispor’dan 10 numara transfer

İYİ Parti’de il başkanı Özlem Ural oldu

İYİ Parti’de il başkanı Özlem Ural oldu

Koronaya yakalanan Aydınlı vatandaş yaşadıklarını anlattı

Koronaya yakalanan Aydınlı vatandaş yaşadıklarını anlattı

GÜNCELLEME - Dicle Nehri'nde kaybolduktan sonra sazlıklar arasında bulunan genç kurtarılamadı

GÜNCELLEME - Dicle Nehri'nde kaybolduktan sonra sazlıklar arasında bulunan genç kurtarılamadı

Başkan Yalçın’dan 17 Ağustos paylaşımı

Başkan Yalçın’dan 17 Ağustos paylaşımı

Sular çekilince soluğu orada aldılar

Sular çekilince soluğu orada aldılar

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 17 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:35
Sabah
06:07
Öğle
13:07
İkindi
16:53
Akşam
19:57
Yatsı
21:22

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler17 Ağustos Pazartesi

Merkez Eczanesi
Merkez
Sezgın Eczanesi
Merkez
Uzman Eczanesi
Merkez
Gamze Eczanesi
Basmakci
Çubuk Eczanesi
Cay
Özdemır Eczanesi
Dazkiri
Özdemır Eczanesi
Dinar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Afyonkarahisar'da kamyonet devrildi: 1 yaralı

Afyonkarahisar'da kamyonet devrildi: 1 yaralı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Afyonkarahisar'da bir mahalleye giriş çıkışlar sınırlandırıldı

Afyonkarahisar'da bir mahalleye giriş çıkışlar sınırlandırıldı

Ustasından sucuk tarifi

Ustasından sucuk tarifi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.