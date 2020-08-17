AFAD 17 Ağustos felaketini yaptığı tatbikatla hatırlattı

Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nde hayatını kaybedenler anısına, afetin meydana geldiği saat 03.02’de tatbikat gerçekleştirildi.

17 Ağustos 1999’da yerel saatle 03:02’de merkez üssü Gölcük olan 7.6 büyüklüğündeki 45 saniye süren depremde hayatını kaybeden vatandaşların anısına AFAD toplanma, yükleme ve intikal ile kentsel arama kurtarma tatbikatı yapıldı.

Saatler 03.02’yi gösterdiğinde başlatılan tatbikatta, önce deprem ikazı verildi. Arama ve kurtarma ekibinin kuruma toplanması, ekipmanların yüklenmesi ve olay bölgesine intikali sağlanarak senaryo gereği oluşturulan deprem bölgesinde arama kurtarma faaliyetine başlandı. Tatbikatta arama ve kurtarma köpekleri de görev aldı. Enkazın 3 katlı 6 daireli bir mesken olduğu ve ilk tespitlere göre en kaz altında kaldığı bildirilen 2 kişinin, cihazlarla ve köpeklerle araması yapılarak yerleri tespit edilmiştir. Enkaza giriş yöntemi belirlenmiş, 2 yaralı ve 1 ölü olduğu tespit edilen 3 depremzede bulundukları yerden çıkarılarak hastaneye sevkleri sağlandı.

Tatbikat AFAD İl Müdürü Mehmet Buldan koordinasyonunda, 4 tam donanımlı arama kurtarma, 3 lojistik ve komuta kontrol araç, 38 arama ve kurtarma personeli, 3 arama köpeği ile bir UMKE ekibinin katılımıyla icra edildi.

