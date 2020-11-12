AFAD Afyonkarahisar ekibi İzmir’den döndü

Ege Denizi Seferihisar açıklarında meydana gelen deprem sonrasında Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden Arama ve kurtarma çalışmalarına destek amacıyla giden Arama ve Kurtarma ekibi Afyonkarahisar’a döndü.

Ege Denizi Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında arama kurtarma ve koordinasyon çalışmalarına destek vermek üzere Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden İl AFAD Müdürü Mehmet Buldan yönetiminde 30 Arama ve Kurtarma personeli, 3 arama köpeği, 3 tam donanımlı kurtarma, koordinasyon, haberleşme, köpekli arama ve lojistik amaçlı toplam 10 araç ile İzmir iline intikal etmişti. Deprem bölgesinde ilk günden bu yana yapılan arama kurtarma çalışmalarına desteğini sürdüren AFAD Afyonkarahisar ekibi dün akşam itibariyle kente döndü.

Arama ve kurtarma harici, barınma ve koordinasyon görevini yürütmekle görevlendirilen 8 personelin ise deprem bölgesinde çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

