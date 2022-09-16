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AFAD Başkanı Sezer, Malatya'da Afet Barınma Sistemleri Üretim Merkezini inceledi

16.09.2022 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AFAD Başkanı Sezer, Malatya'da Afet Barınma Sistemleri Üretim Merkezini inceledi

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, Afet Barınma Sistemleri Üretim Merkezi ve Türk Kızılay Barınma Sistemleri Fabrikasında incelemede bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyaretler ve incelemelerde bulunmak üzere kente gelen Sezer, Malatya Valisi Hulusi Şahin'i ziyaret etti.

Sezer daha sonra Afet Barınma Sistemleri Üretim Merkezi ve Türk Kızılay Barınma Sistemleri Fabrikası yerleşkesini ziyaret ederek incelemede bulundu.

Türk Kızılay Sistem Yapı Genel Müdürü Koray Türkmen, Türk Kızılay Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Yalçın ve Türk Kızılay Malatya Şube Başkanı Osman Korkut, Sezer'e brifing verdi.

Sezer'e AFAD Barınma ve Yapım İşleri Genel Müdürü Ahmet Nehar Poçan, AFAD Yer Seçimi ve Mekansal Planlama Dairesi Başkanı Elif Bağ, Strateji Daire Başkanı Mustafa Esin, Hasar Tespit Daire Başkanı Davut Şahin ve AFAD İl Müdürü Mustafa Türker eşlik etti.

AFAD Başkanı Sezer, Malatya'da Afet Barınma Sistemleri Üretim Merkezini inceledi

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