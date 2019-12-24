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AFAD'dan Trabzon'daki yangınlar hakkında kritik uyarı

TRABZON HABERLERİ  | 24.12.2019 10:45 | Son Güncelleme

Trabzon'un 11 ilçesinde 37 ayrı noktada dün geceden itibaren etkili olan örtü yangınlarıyla ilgili olarak AFAD, vatandaşlara tarla, artan hava sıcaklıkları da dikkate alınarak bahçe ve orman yakınlarında ateş yakılmaması konusunda uyarıda bulundu.

AFAD'dan Trabzon'daki yangınlar hakkında kritik uyarı

Trabzon AFAD İl Müdürlüğü, tarla, bahçe ve orman yakınında ateş yakılmaması konusunda vatandaşları uyardı. AFAD İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilde güneyli rüzgarların etkisiyle hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği ve yangın tehlikesi bulunduğu belirtildi.

Bacalardan çıkan kıvılcımlar, anız yakma gibi nedenlerin yangına sebebiyet verebildiğine işaret edilen açıklamada, tarla, bahçe ve orman yakınında ateş yakılmaması istendi. Açıklamada, yangın, baca gazı zehirlenmesi gibi olaylara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

Trabzon'un 11 ilçesinde toplam 37 noktada örtü yangını çıkmış, ekiplerin yapığı müdahaleler sonucu 22 noktadaki yangınlar söndürülmüştü.

İl genelinde 15 noktada ise kısmi olarak örtü yangınları devam ederken, ekipler bu yangınların da söndürülmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kaynak: AA

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