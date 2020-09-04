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AFAD Diyarbakır il müdürlüğünden eğitim

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 04.09.2020 18:15 | Son Güncelleme

AFAD Diyarbakır il müdürlüğü tarafından, gönüllülerine "Yanma ve Yangın Bilgisi" eğitimi verilerek, birlikte yangın söndürme tatbikatı yapıldı.Diyarbakır il AFAD müdürlüğü yerleşkesinde verilen eğitimde olası yangınları önlemek, yangın anında doğru davranışları kazandırmak ve yangınla mücadele, söndürme ve kurtarma becerilerini artırmak amacıyla AFAD eğitim uzmanları Ali İhsan Aslan ve Harun Kor tarafından "Yanma ve Yangın Bilgisi" başlıklı sunum yapıldı.

AFAD Diyarbakır il müdürlüğü tarafından, gönüllülerine "Yanma ve Yangın Bilgisi" eğitimi verilerek, birlikte yangın söndürme tatbikatı yapıldı.
Diyarbakır il AFAD müdürlüğü yerleşkesinde verilen eğitimde olası yangınları önlemek, yangın anında doğru davranışları kazandırmak ve yangınla mücadele, söndürme ve kurtarma becerilerini artırmak amacıyla AFAD eğitim uzmanları Ali İhsan Aslan ve Harun Kor tarafından "Yanma ve Yangın Bilgisi" başlıklı sunum yapıldı. Sunumda yangın sebepleri, dikkat edilmesi gereken durumlar, söndürme prensipleri, yangın anında doğru ve yerinde müdahalenin nasıl olması ve hangi yangın sınıfına hangi yangın söndürme cihazıyla müdahale edilmesi gerektiği konusunda teorik bilgiler verildi. Teorik eğitimin ardından ulaştırma ve teknik İşler birim amiri Hasan Yılmaz gönüllülerle yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta görevli, gönüllülerle ateş yakarak yangına nasıl müdahale edilmesi gerektiğini anlattı. Ateşi söndürme işlemini birlikte uygulamalı olarak gerçekleştirdi. Dicle Üniversitesi güvenlik personeli olan AFAD gönüllüsü Mehmet Turgut Tayuzak yaklaşık iki yıldır sisteme dahil olduğunu daha önce de çeşitli afetlerde yer aldığını böyle eğitimlerin hem teorik hem pratik olarak alındığında sahaya olumlu yansımalarını gördüklerini insanlara yardım etmenin güzel bir duygu olduğunu belirterek herkesin bu duruma hazırlıklı olması gerektiğini aktardı.

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