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  4. AFAD: Düziçi'ndeki deprem sonrası olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır

AFAD: Düziçi'ndeki deprem sonrası olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır

11.10.2022 19:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AFAD: Düziçi'ndeki deprem sonrası olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 5,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin olumsuz bir ihbarın bulunmadığını bildirdi.

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Geçmiş olsun Osmaniye. Düziçi ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Düziçi afet ve acil durum yönetimi başkanlığı

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