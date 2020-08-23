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AFAD: Giresun'da 157 vatandaşımız kurtarıldı

ANKARA HABERLERİ  | 23.08.2020 22:38 | Son Güncelleme

AFAD: Giresun'da 157 vatandaşımız kurtarıldı

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Giresun'daki selde 157 vatandaşın kurtarıldığını bildirdi.

AFAD'tan yapılan açıklamaya göre, Giresun'daki selin ardından 988 kişilik ekip ve 288 araç ile devam eden müdahale çalışmalarında 157 vatandaş kurtarıldı.

Sel ve heyelanlar nedeniyle kapanan 118 köy yolundan 35'i çalışmalarla ulaşıma açıldı. Kapalı olan 83 köy yolunu açma çalışmaları sürdürülüyor.

Elektrikleri kesilen 70 köy ve 8 mahalleden 49 köy ile 4 mahalleye elektrik verilmeye başlandı. Kalan 21 köy ve 4 mahalle için çalışmalar devam ediyor.

Sel ve heyelanların ardından kaybolan vatandaşları arama çalışmaları sürdürülüyor.

Öte yandan, bölgeye 9 milyon lira Acil Yardım Ödeneği gönderilerek, iyileştirme çalışmaları başlatıldı.

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