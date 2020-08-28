AFAD: Giresun'da kapanan 113 köy yolu ulaşıma açıldı

Ekiplerin çalışmaları neticesinde, şimdiye kadar mahsur kalan 172 vatandaş kurtarıldı. Arama çalışmaları kayıp 7 kişiden 1'i için Espiye Kaşdibi mevkisinde, 3'ü için Doğankent-Tirebolu yolunun 12. kilometresinde, 1'i için Dereli'de, 2'si için Çaldağ'da devam ediyor.

Açıklamaya göre, bölgede, afet yönetiminin aşamaları AFAD koordinasyonunda çalıştırılarak kayıplara ulaşılması ve hayatın normale döndürülmesi için gayretler sürüyor. Olaylardan etkilenen vatandaşların beslenme, barınma ve psikososyal destek ihtiyaçları da karşılanıyor.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Giresun'da 22 Ağustos'ta başlayan aşırı yağışlar nedeniyle merkez, Dereli, Espiye, Doğankent, Tirebolu, Güce, Görele ve Yağlıdere ilçelerinde sel, su baskını ve heyelanların meydana geldiği, yaşanan olaylarda 5 vatandaş yaşamını yitirirken 3 jandarma personelinin de şehit olduğu anımsatıldı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Giresun'da sel, su baskınları ve heyelanlar sonrası yürütülen çalışmalar sonucunda kapanan 113 köy yolunun ulaşıma açıldığını, 70 köy ve 8 mahallenin tümüne elektrik verilmeye başlandığını bildirdi.

Kayıplara ulaşılması için AFAD ekiplerinin yanı sıra Jandarma, Sahil Güvenlik ve sivil toplum kuruluşlarının ekipleri de önemli çaba gösteriyor. Bölgedeki arama kurtarma çalışmalarında toplam 487 personel görev alıyor.

Jandarma, müdahale ve iyileştirme çalışmalarına JÖH, JÖAH, JAK, JİKU, UGT, SAT Timi gibi birliklerinden toplam 917 kişi, 1 helikopter ve 7 kadavra köpeği ile katılıyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı ise 2 helikopter, 2 gemi ve 2 dalış timinden toplam 35 personelle çalışmalara katkı sağlıyor. Çalışmalara 38 kurum ve kuruluştan toplam 3 bin 101 personel katılıyor.

- Köy ve mahallelerin tümüne elektrik verildi

Şiddetli yağışlar sonrası 70 köy ve 8 mahallede elektrik kesilirken ekiplerin çalışmaları sonucu köylerin ve mahallelerin tümüne elektrik verilmeye başlandı.

Bölgede kapanan 118 köy yolundan 113'ü yapılan çalışmalar neticesinde ulaşıma açıldı. Kalan 5 köy yolunu açma çalışmalarının ise devam ettiği kaydedildi. Ayrıca ulaşıma tamamen kapanan Karayollarına bağlı tüm yollar da tekrar ulaşıma açıldı.