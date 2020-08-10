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AFAD gönüllüleri bir araya geldi

KOCAELİ HABERLERİ  | 10.08.2020 15:46 | Son Güncelleme

Kocaeli’de bir araya gelen AFAD gönüllüleri fikir alışverişinde bulundular.Kocaeli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü bünyesinde oluşan AFAD gönüllüleri, bir araya geldi.

AFAD gönüllüleri bir araya geldi

Kocaeli’de bir araya gelen AFAD gönüllüleri fikir alışverişinde bulundular.
Kocaeli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü bünyesinde oluşan AFAD gönüllüleri, bir araya geldi. Kocaeli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
Bünyesinde bulunan 4 bin 300 gönüllüsü ile buluşarak fikir alışverişinde bulunuyor. Son olarak bir araya gelen gönüllüler, çalışma alanları hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Kocaeli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü yetkilileri de toplantıya katılarak, son dönemde artan depremlerle ilgili üyelere çeşitli bilgiler verdi. Toplantıda gönüllü üyeleri, her zaman AFAD’ın faaliyetlerinde yer almak için hazır olduklarını dile getirdiler.

AFAD gönüllüleri bir araya geldi

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