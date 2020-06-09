AFAD gönüllüleri uzaktan eğitimlerini tamamladı

"İçine yüksek kalorili, vitamin ve karbonhidrat içeren, su kaybını önleyen ve çabuk bozulmayan gıda ve su ile önemli belge fotokopileri, giyecek, hijyen malzemeleri, çakı, düdük, makas, kağıt, kalem, pilli radyo, el feneri ve yedek piller koyulacak afet çantasının hazır ve ulaşılabilecek bir yerde olması gönüllerimize aktarıldı. Bu çantalar sadece evde değil, okul ve iş yerinde bulunması gerekmektedir."

Eğitimde özellikle afet sonrası ilk 72 saatte yardım ekipleri ulaşana kadar acil ihtiyaçların karşılanması için bir afet çantasının hazırlanmasının öneminin vurgulandığına dikkati çeken Uçarlı, şöyle dedi:

Video konferans yöntemiyle yapılan eğitime Atakum, Ayvacık, Ladik, Salıpazarı ve Vezirköprü ilçelerinden 118 kişinin katıldığını aktaran Uçarlı, eğitimin "afete hazır aile, afete hazır okul, afete hazır iş yeri ve afete hazır gönüllü gençler" şeklinde 4 ana kategoride verildiğini belirtti.

Afet ve acil durumlarının her safhasında görev alabilecek AFAD gönüllülerinin eğitiminin önemli olduğunu vurgulayan Uçarlı, "Gönüllüler, kendi hayatlarında edindikleri deneyim ve bilgileri acil durumlarda kullanabilecek. Sadece deprem anlarında değil, su taşkınları, sel, toprak kayması, çığ düşmesi gibi afet zamanlarında da toplum bilincinin artırılması ve afete ilk müdahalenin nasıl yapılması gerektiği konusunda gönüllülerimize uzaktan eğitim verdik." diye konuştu.

Samsun'un Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın yakınında olması nedeniyle her an depreme hazırlıklı olunması gerektiğine işaret eden Uçarlı, koronavirüs sürecinin ardından yüz yüze eğitim verileceklerini sözlerine ekledi.

