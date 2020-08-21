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AFAD gönüllülerinden Silvan’da sosyal mesafe ve maske uyarısı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 21.08.2020 15:13 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde AFAD gönüllüleri, vatandaşlara sosyal mesafe ve maske uyarısında bulundu.

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde AFAD gönüllüleri, vatandaşlara sosyal mesafe ve maske uyarısında bulundu. Gönüllüler, uyarıların ardından halka gül dağıttı.
Vefa Sosyal Destek Gruplarındaki başarılı çalışmalarıyla adından söz ettiren AFAD gönüllüleri, normalleşme süreciyle birlikte şimdi de Silvan ilçesinde sosyal mesafe uyarısı yapıp maske dağıtımına başladı. Korona virüs mücadele sürecinde önemli bir görevi üstlenen, karantina altına alınan bölgelerin yanı sora, sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üstü vatandaşların yardımına koşan AFAD gönüllülerinin sürece katkısı devam ediyor. AFAD gönüllü koordinatörü eğitim uzmanı Harun Kor ve beraberindekiler ilçe merkezinde sosyal mesafe, maske ve hijyen denetiminde bulundu. Denetimleri sırasında maskesi bulunmayan vatandaşlara ekipler tarafından maske dağıtılırken, sosyal mesafeye dikkat edilmesi hususunda ise uyarılar yapıldı. AFAD gönüllüleri daha sonra vatandaşlara gül dağıttı.

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