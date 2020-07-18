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AFAD gönüllülerine ilkyardım sertifikaları verildi

BİLECİK HABERLERİ  | 18.07.2020 13:25 | Son Güncelleme

AFAD Bilecik İl Müdürlüğü tarafındanAFAD gönüllülerine verilen ilkyardım eğitimi ardından, katılımcılara sertifikaları verildiAFAD Bilecik İl Müdürlüğü ile Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen ilkyardım eğitimleri tamamlanarak sertifika almaya hak kazanan AFAD gönüllülerine sertifikaları AFAD Bilecik İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel tarafından verildi.

AFAD gönüllülerine ilkyardım sertifikaları verildi

AFAD Bilecik İl Müdürlüğü tarafındanAFAD gönüllülerine verilen ilkyardım eğitimi ardından, katılımcılara sertifikaları verildi
AFAD Bilecik İl Müdürlüğü ile Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen ilkyardım eğitimleri tamamlanarak sertifika almaya hak kazanan AFAD gönüllülerine sertifikaları AFAD Bilecik İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel tarafından verildi. Eğitimlerde AFAD gönüllülerine genel ilkyardım bilgileri, hasta/yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi, temel yaşam desteği, kanamalarda ve yaralanmalarda ilkyardım, bilinç bozukluklarında ilkyardım, kırık, çıkık ve burkulmalarda ilkyardım, yanık, donma ve sıcak çarpmasında ilk yardım uygulamalar yaptırıldı. Eğitimde ayrıca zehirlenme, ısırma ve sokmalarda ilk yardım, göz kulak ve buruna yabancı cisim kaçmasında ilkyardım, boğulmalarda ilk yardım ve hasta /yaralı taşıma teknikleri ile ilgili bilgiler verildi.

AFAD gönüllülerine ilkyardım sertifikaları verildi

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