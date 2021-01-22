YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Burdur
  4. AFAD’ ın hedefi 50 Bin öğrenciye farkındalık bilincini aşılamak

AFAD’ ın hedefi 50 Bin öğrenciye farkındalık bilincini aşılamak

22.01.2021 16:46 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
AFAD’ ın hedefi 50 Bin öğrenciye farkındalık bilincini aşılamak

AFAD Başkanlığı tarafından başlatılan "Afet Eğitim Seferberliği" kapsamında Burdur AFAD İl Müdürlüğü tarafından Afet farkındalığının artırılmasına yönelik İl genelini kapsayacak şekilde eğitim planlaması için ilk adımı atıldı.

AFAD Başkanlığı tarafından başlatılan "Afet Eğitim Seferberliği" kapsamında Burdur AFAD İl Müdürlüğü tarafından Afet farkındalığının artırılmasına yönelik İl genelini kapsayacak şekilde eğitim planlaması için ilk adımı atıldı. Burdur AFAD İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile, öğretmen, öğrenci ve velilere ayrıca kamu kurum/kuruluşları, STK’lara ve vatandaşlara, Afet Farkındalık Eğitimi vermek ve bu konuda eğitmen desteği sağlamak üzere protokol imzaladı.
AFAD il Müdürü Yasin Tokgöz, AFAD bilincini aşılamak ve deprem bilincini yerleştirmek için 50 bin çocuğa eğitimi vermeyi hedeflediklerini belirterek " Burdur AFAD İl Müdürlüğü olarak, eğitim faaliyetlerimizin yanısıra ikinci hedefimiz ilimizin afetselliği hakkında çalışma yapıp, buna göre gerekli adımları atacağımız İRAP (İl Risk Azaltma Planı)’nı hayata geçirmek olacaktır. Bu planla afetler olmadan önce olabilecek riskleri belirleyerek önleme açısından gerekli tedbirlerin alınması sağlayacağını ve Mili Eğitim Müdürlüğünün desteklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz “ dedi.
Milli Eğitim müdürü Emre Çay, Burdur birinci derecede deprem bölgesi 2021 yılının Afet eğitim yılında tüm çocuklara bu eğitimi vermek için gerekli çalışmaların yapılacağını söyledi.

AFAD’ ın hedefi 50 Bin öğrenciye farkındalık bilincini aşılamak

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Sosyal medya bu pozu konuşuyor! Yemin töreninde olay olan an Sosyal medya bu pozu konuşuyor! Yemin töreninde olay olan an
Driftli evlilik teklifi başına iş açtı: Düğün paramız gitti Driftli evlilik teklifi başına iş açtı: Düğün paramız gitti

Burdur Namaz Vakitleri 22 Ocak Cuma

İmsak
06:39
Sabah
08:03
Öğle
13:15
İkindi
15:55
Akşam
18:18
Yatsı
19:37

Burdur Nöbetçi Eczaneler22 Ocak Cuma

Sabır Eczanesi
Merkez
Bahar Eczanesi
Bucak
Asri Eczanesi
Golhisar
Yeni Ayan Eczanesi
Karamanli
Akdeniz Eczanesi
Yesilova
Tümünü Göster
Burdur ECZANELER
Burdur ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Kamyonet şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Kamyonet şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Sivil polislerin önünü kesip kendisini polis olarak tanıtan kişi tutuklandı

Sivil polislerin önünü kesip kendisini polis olarak tanıtan kişi tutuklandı

Ramazan Civelek imzayı attı

Ramazan Civelek imzayı attı

İzmir'de kırmızı ışıkta bekleyen kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı Tekirdağ'da yakalandı

İzmir'de kırmızı ışıkta bekleyen kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı Tekirdağ'da yakalandı

Diğer Haberler

Burdur’da son 18 yılda 16 baraj, 1 gölet yapıldı

Burdur’da son 18 yılda 16 baraj, 1 gölet yapıldı

Karla kaplı Sagalassos Antik Kenti havadan görüntülendi

Karla kaplı Sagalassos Antik Kenti havadan görüntülendi

Burdur'da Göller Yöresi Spor Turizmi Çalıştayı düzenlendi

Burdur'da Göller Yöresi Spor Turizmi Çalıştayı düzenlendi

Burdur'da huzurevinde Kovid-19 aşısı uygulaması başladı

Burdur'da huzurevinde Kovid-19 aşısı uygulaması başladı

Lezzeti Toroslardan gelen Bucak salebinin ünü her geçen yıl artıyor

Lezzeti Toroslardan gelen Bucak salebinin ünü her geçen yıl artıyor

Lezzeti Toroslardan gelen Bucak salebinin ünü her geçen yıl artıyor

Lezzeti Toroslardan gelen Bucak salebinin ünü her geçen yıl artıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.