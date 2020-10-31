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AFAD, İzmir depremine ilişkin ön değerlendirme raporunu yayımladı:

ANKARA HABERLERİ  | 31.10.2020 15:41 | Son Güncelleme

"Ana şoktan sonra 31 Ekim saat 09.23'e kadar geçen zamanda, büyüklükleri 1,5 ile 5,1 arasında değişen 484 artçı deprem kaydedildi" - "Bölgede 1900 yılından günümüze kadar en büyüğü 6,8 olmak üzere 695 deprem meydana gelmiştir" - "Ayrıca bahsi geçen bölgeye ait 1900 yılı öncesi için 332 tarihsel dönem depremi kaydı mevcuttur"

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) Ege Denizi İzmir Seferihisar açıklarındaki 6,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin ön değerlendirme raporu yayımlandı.

AFAD Deprem'in Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 30 Ekim tarihinde Seferihisar açıklarında meydana gelen depreme ait ön değerlendirme raporuna yer verildi.

Raporda, 30 Ekim'de Türkiye saati ile 14.51'de merkez üssü Ege Denizi'nin 17,26 kilometre Seferihisar açıklarında 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği ve yerin 16,54 kilometre derinde olduğu aktarıldı.

Depremin en yakın yerleşim birimi olan Izmir'in Seferihisar ilçesine bağlı Doğanbey Payamlı köyüne uzaklığının 23,38 kilometre olduğu aktarılan raporda, ana şoktan sonra 31 Ekim'de saat 09.23'e kadar geçen zamanda, büyüklükleri 1,5 ile 5,1 arasında değişen 484 artçı deprem kaydedildiği belirtildi.

Depremin belirgin süresinin ise ilk hesaplamalara göre 15,68 saniye olarak belirlendiği aktarılan raporda, depremin merkez üssüne en yakın Türkiye'deki yerleşim yerleri ve il merkezlerinin bilgisine de yer verildi.

Raporda, depremin hangi faydan kaynaklandığının yapılacak ayrıntılı sismolojik ve saha çalışmaları ile belirleneceği bildirildi.

129 ivmeölçer ile yapılan ön değerlendirme sonuçlarına göre en büyük ivmenin "0905 kodlu" ivmeölçer istasyonunun Kuzey-Güney bileşeninde 180.7935 gal olarak ölçüldüğü kaydedildi.

- Bölgenin geçmiş dönem deprem aktivitesi

Bölgenin geçmiş dönem deprem aktivitesine de yer verilen raporda, "Bölgede 1900 yılından günümüze kadar en büyüğü 6,8 olmak üzere 695 deprem meydana gelmiştir. Ayrıca bahsi geçen bölgeye ait 1900 yılı öncesi için, 332 tarihsel dönem depremi kaydı mevcuttur." ifadelerine yer verildi.

Raporda Türkiye Deprem Tehlike Haritası'na da yer verilerek, haritanın interaktif web uygulamasına "https://tdth.afad.gov.tr" internet adresinden e-Devlet aracılığı ile ulaşılabileceği bilgisi paylaşıldı.

Rapordaki bilgilerin depremin meydana gelmesini takiben 6 saatlik sürede üretilen veriler kullanılarak derlendiği aktarılarak, deprem bölgesinde varsa hasarlı yapıların kullanılmamasının önem arz ettiği vurgulandı.

Ön değerlendirme raporuna "https://deprem.afad.gov.tr/downloadDocument?id=2064" adresinden ulaşılabilecek.

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