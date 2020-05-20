YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. AFAD Kavşağı yeniden düzenlendi

AFAD Kavşağı yeniden düzenlendi

SAMSUN HABERLERİ  | 20.05.2020 17:18 | Son Güncelleme

Samsun Büyükşehir Belediyesi vatandaşların güvenli, rahat ve konforlu ulaşım imkanına sahip olması adına AFAD Kavşağı’nda yeni bir düzenleme yaptı.Ulaşımın kesintisiz hale gelebilmesi için hizmetlerini sürdüren Samsun Büyükşehir Belediyesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerindeki AFAD Kavşağı’nda çalışma yaptı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi vatandaşların güvenli, rahat ve konforlu ulaşım imkanına sahip olması adına AFAD Kavşağı’nda yeni bir düzenleme yaptı.
Ulaşımın kesintisiz hale gelebilmesi için hizmetlerini sürdüren Samsun Büyükşehir Belediyesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerindeki AFAD Kavşağı’nda çalışma yaptı. Yoğun bir trafik akışının yaşandığı bölgede, Ulaşım Daire Başkanlığı ile Fen İşleri Daire Başkanlığı koordinesinde düzenlemeye gidildi.
Kent içi trafiğin yoğun olduğu bölgelerden biri olan Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerindeki AFAD Kavşağı’nın projesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, imalatı ise Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapıldı. Kavşak, Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından ayrıca sinyalizasyon sistemiyle de güçlendirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Halk ona 'şeytan mantası' diyor! Böyle görüntülendi Halk ona 'şeytan mantası' diyor! Böyle görüntülendi
Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Binadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördü

Binadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördü

İhanete uğrayan çiftçinin balyalarını jandarma kurtardı

İhanete uğrayan çiftçinin balyalarını jandarma kurtardı

Darıca Sahil Parkı 3 boyutlu resimlerle güzelleşiyor

Darıca Sahil Parkı 3 boyutlu resimlerle güzelleşiyor

ORKÖY projesi kapsamında seracılık üretime devam

ORKÖY projesi kapsamında seracılık üretime devam

Mimar Betül Boy Zafer:"Taşımaktan en çok mutlu olduğum yük annelik"

Mimar Betül Boy Zafer:"Taşımaktan en çok mutlu olduğum yük annelik"

Elazığ’da kayıp koyunlar 9 saat sonra bulundu

Elazığ’da kayıp koyunlar 9 saat sonra bulundu

Samsun Namaz Vakitleri 20 Mayıs Çarşamba

İmsak
03:14
Sabah
05:05
Öğle
12:36
İkindi
16:33
Akşam
19:58
Yatsı
21:40

Samsun Nöbetçi Eczaneler20 Mayıs Çarşamba

Araştırma Eczanesi
Ilkadim
Canalp Eczanesi
Ilkadim
Hayat Eczanesi
Ilkadim
Liman Eczanesi
Atakum
Ozan Eczanesi
Atakum
Meskenler Eczanesi
Tekkekoy
Bayrak Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Samsun’a Afrika sıcakları etkili olacak

Samsun’a Afrika sıcakları etkili olacak

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Samsun’da hedef bin 100 kilometre yol

Samsun’da hedef bin 100 kilometre yol

26 Paket Bonzai İle Yakalanan Şahsa Adli Kontrol

26 Paket Bonzai İle Yakalanan Şahsa Adli Kontrol

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.