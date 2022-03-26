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AFAD: Kayseri'de maden ocağında 2 işçi göçük altında kaldı

26.03.2022 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AFAD: Kayseri'de maden ocağında 2 işçi göçük altında kaldı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki bir maden ocağında iki işçinin göçük altına kaldığını bildirdi.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bir maden ocağında 2 vatandaşımızın göçük altında kaldığı bilgisi alınmıştır. İşletmenin tahlisiye ekipleri kurtarma çalışmalarına başlamış olup Kayseri İl AFAD, İtfaiye, UMKE ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz." bilgisi verildi.

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