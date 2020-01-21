AFAD ocak ayı teması olan ‘İlk Yardım’ üzerine çalışmalara başladı

Uşak Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü afetlere hazırlık yılı kapsamında ocak ayı teması olarak belirlenen ‘İlk Yardım’ konusunda ay boyunca vatandaşlar bilinçlendirilecek.

Afet ve Acil Durum Başkanlığı toplumda afetler olmadan önlem alma anlayışını geliştirmek amacıyla başlatılan Afete Hazırlık Yılı projesi kapsamında 12 ay boyunca farklı temalar ile vatandaşları bilinçlendirmeyi hedeflemişti. Uşak Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce yapılan açıklamada ocak ayı teması ‘İlk Yardım’ olduğu duyuruldu. Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yurt genelinde ev, iş ya da trafik kazaları ve doğal afetler gibi durumlarda sağlık ekiplerinin ulaşamayacağı durumlarda vatandaşlara ilk yardım uygulamalarını öğretmek amacıyla proje kapsamında sosyal medya aracılığı ile #AfeteHazırOl, etiketi ile paylaşımlar yapılacak, belirlenecek kişi ve gruplara SMS sistemi üzerinden ilk yardım üzerine mesajlar iletilecek, İlk yardım teması ile ilgili Valilik ve Kaymakamlık binalarına afiş asılması, şehrin farklı bölgelerindeki billboardlarda, yerel televizyon kanallarında, teknoloji mağazaları ekranlarında ve toplu taşıma araçlarında ilk yardım tema görselinin yayımlanması, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kızılay gibi kurum ve kuruluşlarla koordine edilerek AFAD gönüllülerine, muhtarlara, din görevlilerine ve öğretmenlere ilk yardım eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirilecektir.”

