AFAD: Rize'de 3 vatandaşın göçük altında kaldığı, 1 vatandaşın da kayıp olduğu bilgisi alınmıştır

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Rize'de aşırı yağışlar sonucu Muradiye beldesinde 3 vatandaşın göçük altında olduğu ve Güneysu ilçesinde de bir vatandaşın kayıp olduğu bilgisinin alındığını bildirdi.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, Rize'de aşırı yağışlara bağlı olarak sel ve su baskınlarının meydana geldiği anımsatılarak, saat 00.15 itibarıyla Muradiye Beldesi Orta, Karayemiş ve Tepebaşı köylerinde bazı binalarda çökmelerin meydana geldiği, göçük altında 3 vatandaşın olduğunun bilgisinin alındığı belirtildi.

AFAD, JAK, itfaiye ve sağlık ekiplerinin bölgede çalışmalarına devam ettiği, Güneysu ilçesinde bir vatandaşın kayıp olduğunun bilgisinin alındığı ifade edildi.

Destek için bölgeye Erzurum, Samsun, Ordu, Amasya, Erzincan, Sivas ve Tunceli AFAD ekiplerinin sevk edildiği ve ayrıca Tokat AFAD'dan da bir ekibin tedbir amacıyla Trabzon'a gönderildiği aktarıldı.

