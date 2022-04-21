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AFAD, Ukrayna'ya iki tır insani yardım malzemesi daha gönderdi

21.04.2022 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AFAD, Sağlık Bakanlığı, belediyeler, Türk Kızılay, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları tarafından bugüne kadar 82 tır insani yardım malzemesi ve bir mobil mutfak tırı bölgeye sevk edildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kırım Tatar Türk toplumuna teslim edilmek üzere iki tır insani yardım malzemesi daha gönderdi.

AFAD tarafından yapılan paylaşımda, Kırım Tatar Türk Toplumuna teslim edilmek üzere, daha önce gönderilen 4 tıra ek olarak, iki tır insani yardım malzemesinin daha Ukrayna'nın Lviv kentine sevk edildiği kaydedildi.

Paylaşımda, Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle 27 Şubat’ta başlatılan insani yardım seferberliği kapsamında AFAD koordinasyonunda, AFAD, Sağlık Bakanlığı, Belediyeler, Türk Kızılay, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları tarafından bugüne kadar toplamda 82 tır insani yardım malzemesi ve bir mobil mutfak tırının bölgeye sevk edildiği belirtildi.

Öte yandan AFAD yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ukrayna’da, insani ihtiyaçları belirlemek, insani yardım faaliyetleri yürütmek ve Türkiye'den gönderilen yardımların eşgüdümünü sağlamak üzere 5 kişilik AFAD İnsani Yardım Ekibi Romanya'nın Siret Sınır Noktasında ve Ukrayna'nın Lviv kentinde çalışmalarına devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında Romanya Siret Sınır Noktasında bugüne kadar yaklaşık 230 bin adet insani yardım malzemesi dağıtıldı.

Romanya-Ukrayna Siret Sınır noktasında ortaya çıkan insani ihtiyaçlar kapsamında 12-18 Mart 2022 tarihlerinde AFAD eşgüdümünde 1 Mobil Mutfak Tırı ile hizmet sunuldu. Yapılan değerlendirme çerçevesinde 20 Mart 2022 tarihinden itibaren de Ukrayna'nın Lviv kentinde sıcak yemek hizmeti verilmeye devam ediliyor.

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