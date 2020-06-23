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AFAD ve Meteoroloji’nin uyarıları ardından yoğun yağış başladı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 23.06.2020 13:03 | Son Güncelleme

Eskişehir’de, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) uyarılarının ardından şiddetli yağış başladı.Bir kaç gündür Türkiye’nin belirli bölgelerinde meydana gelen yoğun yağışlar, bazı şehirlerde büyük etkiler oluşturdu.

Eskişehir’de, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) uyarılarının ardından şiddetli yağış başladı.
Bir kaç gündür Türkiye’nin belirli bölgelerinde meydana gelen yoğun yağışlar, bazı şehirlerde büyük etkiler oluşturdu. Sel, su taşkını gibi olayların yaşanmasının ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden ve AFAD’tan açıklamalar yapıldı. Eskişehir’de de başlaması beklenen sağanak sebebiyle yetkililer ani su baskını ve sel tehlikesi konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu. Eskişehir’de de etkisini göstermesi beklenen ve birçok uyarılara konu olan yağışlar, öğle saatlerinde başladı. Yağmura hazırlıklı olan vatandaşlar şemsiyelerinin altına girerken, hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise kapalı alanlara ve tentelere sığındı. Yağmur anında ara ara dolu yağışı da etkili oldu. Yetkililer, yağışların çarşamba gününe kadar devam edeceği bildirildi.

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