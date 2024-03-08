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AFAD’çı kadınlar görevlerinin başında

İHA İHA
08.03.2024 15:43
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Mardin’in Artuklu ilçesinde Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Müdürlüğünde çalışan Jeoloji Mühendisi Sanem Yıldırım ve Yeter Keskin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde de mesailerine devam ediyor.

AFAD’çı kadınlar görevlerinin başında

Meslekte 14 yılını tamamlayan ve sahada aktif olarak çalışan 43 yaşındaki Jeoloji Mühendisi Senem Keskin Cengiz, ilk görev yerinin Hatay olduğunu, 2010 yılında göreve başladığını söyledi.

Yaklaşık 14 yıldır aktif olarak çalıştığını belirten Cengiz, alan olarak zorlandığı bir görev olmadığını, araziye çıkıp görevlerini en iyi şekilde yapmaya çalıştıklarını dile getirdi. Çocuklarının bebeklik dönemlerinde çok zorlandığına değinen Cengiz, "Eşimin de görevinden dolayı zamanında çocuklarımız konusunda çok zorlandık. Onları bırakmak kolay olmuyordu. Şu an çocuklarım büyüdüğü için eskisi kadar zorluk çekmiyorum. Deprem zamanı buraya gelen vatandaşlarımızla birlikte acılarımızı paylaştık. Görev başında her an çalışmaya hazırız. Arkadaşlarımızla birlikte görevimizi en iyi şekilde yapmaya hazırız" dedi.

2017 yılından beri meslekte aktif çalıştığını ve kadın olarak zorlandığı tek şeyin çocuklarını bırakıp göreve gitmek olduğunu dile getiren 35 yaşındaki Enformasyon Memuru Yeter Yıldırım ise, her meslekte olduğu gibi kendi alanlarının da bazı zorlukları olduğunu kaydetti. "Herhangi bir olayda, sel, felaket, depremde çocuklarımızı bırakıp insanlarımıza yardım etme çabası içerisinde oluyoruz" diyen Yıldırım, "Hem ailemizi geride bırakmanın verdiği üzüntü oluyor. Bu süreci biraz zor atlatıyoruz diyebilirim. Deprem bölgesinde Gaziantep’te kayıt yaptım. Deprem olduğu andan itibaren afet yönetim merkezleri kuruldu. Gelen bilgileri başkanlığa, valiliğe gönderip iletişim halinde olduk. En duygulandığım sahne kayıt aldığım depremzede vatandaşın aile bilgilerini çıkardığım zaman, isimlerini aldığım dönemde bir vatandaşın aile bilgilerini çıkardığım vakit bütün ailesini kaybettiğini öğrendik. O zaman çok duygulandım. Çocuklarımızı, ailemizi geride bırakıp vatandaşlarımıza yardıma gittik" ifadelerini kullandı.

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