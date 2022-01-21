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AFAD'dan Hataylı besicilere çadır desteği

21.01.2022 18:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AFAD'dan Hataylı besicilere çadır desteği

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından, Hatay'ın Hassa ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ahırları çöken besicilere çadır desteğinde bulunuldu.

AFAD, ilçeye bağlı Söğüt, Ardıçlı, Bintaş, Tiyek, Yeni, Yukarıkarafakılı, Aşağıkarafakılı, Akbez ve Aktepe mahallelerinde çadır dağıttı.

Çadırlar, Hassa Belediyesi ve AFAD ekiplerince kuruldu.

Besici Nuh Nacar, AA muhabirine, verilen destekten dolayı yetkililere teşekkür ederek, "Devletimize Allah zeval vermesin, AFAD ekipleri geldi bizlere yardımcı oluyor." dedi.

Öte yandan kar nedeniyle çöken ahırların enkazı kaldırılırken, telef olan hayvanlar da çıkarıldı.

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