AFAD'dan, Kastamonu, Karabük, Zonguldak, Bartın ve Sinop için taşkın riski uyarısı:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Batı Karadeniz'de Kastamonu, Karabük, Zonguldak, Bartın ve Sinop'taki yağış dolayısıyla taşkın riskinin tehlikeli boyuta ulaştığını bildirdi.
AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, Kastamonu'nun İnebolu, Bozkurt, Abana, Çatalzeytin, Küre, Pınarbaşı, Şenpazar ve Cide ilçeleri, Karabük Merkez, Ovacık ve Safranbolu, Zonguldak'ın Devrek ve Gökçebey ilçeleri ile Bartın'ın Merkez ve Sinop'un Ayancık ilçesinde, taşkın riskinin tehlikeli boyuta geldiği belirtildi.
Duyuruda, "Taşkın sahasındaki vatandaşlarımızın, sel ve ani su yükselmesine karşı güvenli alanlarda olmaları, araçlarını dere kenarından çekmeleri, acil durumlarda 112'yi aramaları önemle duyurulur." ifadesi kullanıldı.
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