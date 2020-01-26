YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. AFAD’dan kreş çocuklarına çök, kapan, tutun eğitimi

AFAD’dan kreş çocuklarına çök, kapan, tutun eğitimi

ANKARA HABERLERİ  | 26.01.2020 11:57 | Son Güncelleme

Çankaya Belediyesi, AFAD Ankara İl Müdürlüğü işbirliğinde kreşlerinde “Temel Afet Bilinci” eğitimlerine başladı.

AFAD’dan kreş çocuklarına çök, kapan, tutun eğitimi

Çankaya Belediyesi, AFAD Ankara İl Müdürlüğü işbirliğinde kreşlerinde “Temel Afet Bilinci” eğitimlerine başladı. AFAD eğitmenleri, deprem ya da olası afet anında neler yapılması gerektiğini en basit haliyle anlatarak, çocukları bilinçlendirdi.
Çocuklar için eğitici etkinlikler düzenlemeye devam eden Çankaya Belediyesi, kreşlerde olası bir afet durumuna karşı bilgilendirme eğitimlerine başladı. AFAD Ankara İl Müdürlüğü ile ortaklaşa yapılan ilk eğitim Martı Gündüz Bakım Evi’nde gerçekleşti. AFAD eğitmenleri tarafından kreşlerdeki 3-6 yaş arası çocuklara “Temel Afet Bilinci” ve “Deprem Tahliye Tatbikatı” eğitimleri verildi. Afetlerden sonraki ilk 72 saat için gerekli olacak ihtiyaç malzemelerinden oluşan afet çantası hazırlamanın önemi, deprem anında devrilen ve düşen cisimlerden korunmak için hedef küçültmenin amaçlandığı "çök-kapan-tutun” hareketi ve afet sonrası için alınması gereken tedbirler çocuklara anlatıldı. Eğitmenler, çocuklara özellikle deprem ya da bir başka afet ortamında kamu görevlileri dışında tanımadıkları kişilere karşı dikkatli olmaları ve onlarla herhangi bir yere gitmemeleri gerektiği bilgisini aktardı. Uygulamalı olarak da gösterilen eğitimler, kreşlerdeki öğretmenlere de verildi. Eğitime katılan personel ve çocuklar, sirenlerin çalmasıyla tahliye tatbikatı da yaparak eğitimi sonlandırdı.

AFAD’dan kreş çocuklarına çök, kapan, tutun eğitimi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...
İş insanları Yenimahalle’deİş insanları Yenimahalle’de
Son saniyede maçı kazandılarSon saniyede maçı kazandılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserisporlu Pedro’nun VAR isyanı

Kayserisporlu Pedro’nun VAR isyanı

Kayserispor, Cangele’ye plaket verdi

Kayserispor, Cangele’ye plaket verdi

Bernard Mensah kart cezalısı

Bernard Mensah kart cezalısı

Sivasspor'un yeni transferi Claudemir: "Lider olmak büyük bir başarı"

Sivasspor'un yeni transferi Claudemir: "Lider olmak büyük bir başarı"

Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Kayserispor 5 maçtır kazanamıyor

Kayserispor 5 maçtır kazanamıyor

Ankara Namaz Vakitleri 26 Ocak Pazar

İmsak
06:29
Sabah
07:56
Öğle
13:06
İkindi
15:43
Akşam
18:06
Yatsı
19:28

Ankara Nöbetçi Eczaneler26 Ocak Pazar

Erdil Eczanesi
Cankaya
Özgür Doruk Eczanesi
Cankaya
Erk Eczanesi
Yenimahalle
Çankırı Eczanesi
Mamak
Güneş Eczanesi
Mamak
Ataselin Eczanesi
Cankaya
Lünet Eczane-Optik Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Ankara’da Kars, Ardahan, Iğdır Günleri başlıyor

Ankara’da Kars, Ardahan, Iğdır Günleri başlıyor

Şüphe sonrası harekete geçildi! Eski generale yakalama kararı!

Şüphe sonrası harekete geçildi! Eski generale yakalama kararı!

1 senede 4 ton topladılar!

1 senede 4 ton topladılar!

İşte Bir Bedelli Askerin İhtiyaç Tutarı

İşte Bir Bedelli Askerin İhtiyaç Tutarı

Türkiye'nin bir ucundan bir ucu 8 saat

Türkiye'nin bir ucundan bir ucu 8 saat

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.