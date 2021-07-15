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AFAD'dan Rize'deki sel ve heyelanlara ilişkin açıklama:

15.07.2021 04:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Muradiye Beldesi; Orta, Karayemiş ve Tepebaşı köylerinde bazı binalarda çökmelerin meydana geldiği, 1 vatandaşımızın cansız bedenine ulaşıldığı, 2 vatandaşımızın arama çalışmalarının devam ettiği bilgisi alınmıştır. Güneysu ilçesinde 1 vatandaşımızın kayıp olduğu bilgisi alınmış olup arama çalışmaları devam etmektedir"

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Rize'deki sel ve heyelanların ardından yürütülen çalışmalarda bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, 3 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Rize'de, 13.07.2021 tarihinde başlayıp 14.07.2021 Çarşamba günü akşam saatlerinde şiddetini arttıran yağışlar neticesinde Güneysu ve Çayeli ilçeleri başta olmak üzere il genelinde sel ve su baskınları meydana geldiği hatırlatıldı.

Açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Muradiye Beldesi; Orta, Karayemiş ve Tepebaşı köylerinde bazı binalarda çökmelerin meydana geldiği, 1 vatandaşımızın cansız bedenine ulaşıldığı, 2 vatandaşımızın arama çalışmalarının devam ettiği bilgisi alınmıştır. AFAD, JAK, İtfaiye, Sağlık ekipleri bölgede çalışmalara devam etmektedir. Güneysu ilçesinde 1 vatandaşımızın kayıp olduğu bilgisi alınmış olup arama çalışmaları devam etmektedir."

Erzurum, Samsun, Ordu, Amasya, Erzincan, Sivas ve Tunceli AFAD ekiplerinin Rize'ye, ayrıca Tokat AFAD’dan da bir ekibin de tedbir amacıyla Trabzon'a sevk edildiği aktarıldı.

Çayeli Büyükköy mevkiinde aşırı yağışlar sonrası heyelan meydana geldiği ve etkilenen vatandaşların olduğu bilgisinin alındığı, bölgede çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Çayeli Madenli belde merkezi ile civar köylerde birçok noktada heyelan ve taşkınlardan dolayı ulaşımda aksamaların olduğu kaydedildi.

Güneysu ilçe merkezine yakın noktada ana yol üzerinde heyelan ve taşkın olaylarının meydana geldiği, ayrıca Kıbledağı Çamlıca Köyleri grup yolu ile Dumankaya, Yeşilköy ve Tepebaşı Köyleri grup yollarının kapalı olduğu bildirildi.

Rize ili sınırları içinde yağışların aralıklı olarak sürdüğü, TAMP kapsamında bütün çalışma gruplarının 7/24 esasına göre çalışmalara devam ettiği belirtildi.

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