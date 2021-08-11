YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. AFAD'dan Sinop ve Bartın'daki aşırı yağışlarla ilgili açıklama:

AFAD'dan Sinop ve Bartın'daki aşırı yağışlarla ilgili açıklama:

11.08.2021 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"SAKOM'dan alınan bilgiye göre, Sinop Ayancık Devlet Hastanesi tahliye edilmektedir" - "Karabük-Bartın yolu Bahçecik mevkisinde, yoğun yağış sonucu bir köprüde meydana gelen göçükte yaralanan 13 kişiden 8'inin tedavisine devam edilmektedir"

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD), Sinop'taki aşırı yağışlar sonucu yaşanan sel ve su baskınlarıyla ilgili, "Ayancık Devlet Hastanesi tahliye edilmektedir." bilgisi paylaşıldı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Sinop'taki aşırı yağışın şehir merkezi ve Ayancık ilçesinde etkili olduğu, sel ve su baskınlarının meydana geldiği anımsatıldı.

Ayancık'ta, aşırı yağış sonucu mahsur kalan bazı vatandaşlar için 2 hava aracının görevlendirildiği belirtilen açıklamada, Sinop AFAD'dan 2 araç ile 6 personelin çalışmalarda yer aldığı, Tokat AFAD İl Müdürlüğünden 3 personel, bir araç, bir bot ve 2 motopomp, Samsun AFAD İl Müdürlüğünden 10 personel, 2 araç personelin de görevlendirmesinin yapıldığı kaydedildi.

Bunlara ek olarak, Ordu'da ihtiyaten bulunan 13 personel, 5 araç, 2 botun da çalışmalara destek vermek üzere yönlendirildiği ifade edilen açıklamada, "SAKOM'dan alınan bilgiye göre, Sinop Ayancık Devlet Hastanesi tahliye edilmektedir." bilgisi verildi.

Sinop Türkeli Ayancık yolunun ulaşıma kapandığı, bölgedeki çalışmalara, karayollarından 5 kamyon, 4 dozer, 3 greyderin katıldığı aktarılan açıklamada, itfaiye ekiplerinin su boşaltma çalışmaları yaptığı bildirildi.

Açıklamada, Sinop genelinde bugün gök gürültülü sağanak beklendiği uyarısı da yapıldı.

- Bartın'daki çalışmalar

Açıklamada, Bartın'da başlayan aşırı yağış sonucu yaşanan sel ve heyelanla ilgili de bilgi verildi.

Ulus Akörensöküler köyünde kaybolan bir vatandaşın arama çalışmalarının Bartın AFAD'dan 3 ekip, 6 personel ile devam ettiği belirtilen açıklamada, çalışmalara destek vermek için, Ankara AFAD'dan 21 personel ve 4 araç, Sakarya AFAD'dan 5 personel, bir araç, bir bot ve 5 motopomp, Samsun AFAD'dan 2 personel ve bir arama köpeği, Jandarma Genel Komutanlığından ise sualtı arama ekibinin olay bölgesine sevk edildiği kaydedildi.

Sağlık Bakanlığından 12 personel, 4 ambulans ile ilçe itfaiye ekiplerinin de olay bölgesinde görev yaptığı ifade edilen açıklamada, "Karabük-Bartın yolu Bahçecik mevkisinde, yoğun yağış sonucu bir köprüde meydana gelen göçükte yaralanan 13 kişiden 8'inin tedavisine devam edilmektedir. Gelişmeler takip edilmektedir." ifadesi kullanıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yangından kurtuldu, şimdi yaşam mücadelesi veriyor! Artık doğada yaşayamayacakYangından kurtuldu, şimdi yaşam mücadelesi veriyor! Artık doğada yaşayamayacak
Tartışmalara neden oldu! Yıllar önceki salgınlarda kullanılıyorduTartışmalara neden oldu! Yıllar önceki salgınlarda kullanılıyordu
YTB'nin yurt dışı vatandaşlar burslarına başvurular devam ediyorYTB'nin yurt dışı vatandaşlar burslarına başvurular devam ediyor
Anahtar Kelimeler:
sel Sinop Bartın

Ankara Namaz Vakitleri 11 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:13
Sabah
05:49
Öğle
12:59
İkindi
16:48
Akşam
19:58
Yatsı
21:28

Ankara Nöbetçi Eczaneler11 Ağustos Çarşamba

Balgat Hakan Eczanesi
Cankaya
Çınar Eczanesi
Cankaya
Karina İrem Eczanesi
Cankaya
Kübram Eczanesi
Cankaya
Lalahan Eczanesi
Cankaya
Mehtap Uysal Eczanesi
Cankaya
Yaveroğlu Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Aksaray'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Aksaray'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Orman yangınlarıyla mücadelede gönüllü olarak bulunmak isteyenler e-devlet üzerinden başvuru yapsın."

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Orman yangınlarıyla mücadelede gönüllü olarak bulunmak isteyenler e-devlet üzerinden başvuru yapsın."

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Balıkesir'deki yolcu otobüsü kazasında hayatını kaybeden gurbetçi anne ve iki çocuğu Kocaeli'de defnedildi

Balıkesir'deki yolcu otobüsü kazasında hayatını kaybeden gurbetçi anne ve iki çocuğu Kocaeli'de defnedildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.