AFAD'dan Sinop ve Bartın'daki aşırı yağışlarla ilgili açıklama:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD), Sinop'taki aşırı yağışlar sonucu yaşanan sel ve su baskınlarıyla ilgili, "Ayancık Devlet Hastanesi tahliye edilmektedir." bilgisi paylaşıldı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Sinop'taki aşırı yağışın şehir merkezi ve Ayancık ilçesinde etkili olduğu, sel ve su baskınlarının meydana geldiği anımsatıldı.

Ayancık'ta, aşırı yağış sonucu mahsur kalan bazı vatandaşlar için 2 hava aracının görevlendirildiği belirtilen açıklamada, Sinop AFAD'dan 2 araç ile 6 personelin çalışmalarda yer aldığı, Tokat AFAD İl Müdürlüğünden 3 personel, bir araç, bir bot ve 2 motopomp, Samsun AFAD İl Müdürlüğünden 10 personel, 2 araç personelin de görevlendirmesinin yapıldığı kaydedildi.

Bunlara ek olarak, Ordu'da ihtiyaten bulunan 13 personel, 5 araç, 2 botun da çalışmalara destek vermek üzere yönlendirildiği ifade edilen açıklamada, "SAKOM'dan alınan bilgiye göre, Sinop Ayancık Devlet Hastanesi tahliye edilmektedir." bilgisi verildi.

Sinop Türkeli Ayancık yolunun ulaşıma kapandığı, bölgedeki çalışmalara, karayollarından 5 kamyon, 4 dozer, 3 greyderin katıldığı aktarılan açıklamada, itfaiye ekiplerinin su boşaltma çalışmaları yaptığı bildirildi.

Açıklamada, Sinop genelinde bugün gök gürültülü sağanak beklendiği uyarısı da yapıldı.

- Bartın'daki çalışmalar

Açıklamada, Bartın'da başlayan aşırı yağış sonucu yaşanan sel ve heyelanla ilgili de bilgi verildi.

Ulus Akörensöküler köyünde kaybolan bir vatandaşın arama çalışmalarının Bartın AFAD'dan 3 ekip, 6 personel ile devam ettiği belirtilen açıklamada, çalışmalara destek vermek için, Ankara AFAD'dan 21 personel ve 4 araç, Sakarya AFAD'dan 5 personel, bir araç, bir bot ve 5 motopomp, Samsun AFAD'dan 2 personel ve bir arama köpeği, Jandarma Genel Komutanlığından ise sualtı arama ekibinin olay bölgesine sevk edildiği kaydedildi.

Sağlık Bakanlığından 12 personel, 4 ambulans ile ilçe itfaiye ekiplerinin de olay bölgesinde görev yaptığı ifade edilen açıklamada, "Karabük-Bartın yolu Bahçecik mevkisinde, yoğun yağış sonucu bir köprüde meydana gelen göçükte yaralanan 13 kişiden 8'inin tedavisine devam edilmektedir. Gelişmeler takip edilmektedir." ifadesi kullanıldı.

