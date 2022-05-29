AFAD'ın "Gençler ve Gönüllüler Yarışıyor" etkinliği sona erdi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Kastamonu'da düzenlenen "Gençler ve Gönüllüler Yarışıyor" etkinliği tamamlandı.

Gönüllülerin eğlenirken afet farkındalığını artırmaları amacıyla 27 Mayıs'ta başlayan etkinlik, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yolkonak Gençlik Kampı'nda sona erdi.

AFAD'ın Gençlik ve Spor Bakanlığı ile düzenlediği program kapsamında bir araya gelen gönüllüler, yapay tırmanış duvarı, üniversiteler arası arama ve kurtarma yarışlarının yanı sıra mini golf, bisiklet gezisi ve konser gibi etkinliklere katıldı. Etkinliğin sonunda yarışlarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Ayşenur Fidan, AA muhabirine, etkinliğin çok güzel geçtiğini söyledi.

Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Fidan, "Eğlencenin yanında yarışma kısmı oldu. Enkaz, tırmanış ve arama kurtarma parkuru ve bilgi yarışması düzenlendi. Hepsi çok üst düzeydi. Bizim için çok güzel bir deneyim oldu. Ekipmanları nasıl kullanacağımızı, afetle karşılaştığımızda yapmamız gerekenleri öğrendik ve deneyimledik." diye konuştu.

Öğrencilerden Damlasu Baltacı ise Düzce'den geldiklerini anlatarak, "Okulda teorik olarak görmüştük ancak burada uygulamalı olarak yapınca daha farklı oldu. Zamanın ne kadar kıymetli olduğunu anlamış olduk. " ifadelerini kullandı.

