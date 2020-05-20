Afet Barınma Sistemleri üretimi fabrikasında inceleme

Türk Kızılayı tarafından Afet Barınma Sistemleri üretiminin yapılacağı Malatya’da atıl şekilde duran vagon fabrikasında inceleme yapıldı.

Vagon fabrikası alanında düzenleme yapılması nedeniyle gerçekleştirilen inceleme gezisine, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kızılay Denetleme Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Yalçın, Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay ile ilgili Daire Başkanları ve şube müdürleri katıldı.

İnşaat alanında incelemelerde bulundular

AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, inşaat çalışmaları hakkında bilgiler alarak açıklamalarda bulundular.

AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, 40 yıldır Malatya gündemini meşgul eden Vagon Onarım Fabrikası alanının büyük bir yatırım alanına dönüştüğünü söyleyerek, bunun Malatya için bir gurur tablosu olduğunu dile getirdi. Tüfenkci, “Malatya ve Türkiye ekonomisine büyük bir katkı sağlayacağına inanıyorum. Bu gayretli çalışmalarından dolayı Kızılay Genel Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum. Özverili bir çalışma sergilenmekte. Afet Barınma Sistemlerinin üretiminin yapılacağı ve Türkiye’nin en büyük fabrikasının ve hatta Dünyanın en büyük fabrikasının Malatya’da kuruluyor olması bizleri gururlandırmaktadır” dedi.