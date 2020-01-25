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Afet risklerine karşı TAMP masa başı tatbikatı yapıldı

UŞAK HABERLERİ  | 25.01.2020 12:38 | Son Güncelleme

Uşak’ta afet risklerine karşı farkındalık oluşturulması amacıyla Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) masa başı tatbikatı gerçekleştirildi.Uşak Özmerkez Meclis Salonunda, İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinden sorumlu Vali Yardımcısı Hüseyin Demirbaş’ın başkanlığındaki toplantı İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu üyeleri, Ana Çözüm Ortağı Çalışma (Hizmet) Grupları Hazırlık Yöneticileri ve yerel düzeyde afet müdahale yönetiminde görevli yardımcı birimlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Uşak’ta afet risklerine karşı farkındalık oluşturulması amacıyla Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) masa başı tatbikatı gerçekleştirildi.
Uşak Özmerkez Meclis Salonunda, İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinden sorumlu Vali Yardımcısı Hüseyin Demirbaş’ın başkanlığındaki toplantı İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu üyeleri, Ana Çözüm Ortağı Çalışma (Hizmet) Grupları Hazırlık Yöneticileri ve yerel düzeyde afet müdahale yönetiminde görevli yardımcı birimlerin katılımıyla gerçekleştirildi. TAMP İl düzeyi masa başı plan tatbikatı; su baskını ve heyelan tehlikelerinin neden olduğu afet risklerine karşı farkındalık oluşturması, çalışma (hizmet) grupları arasındaki koordinasyon ve işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirildi.
Bu çerçevede tatbikat faaliyetlerine her yıl geliştirilerek devam edileceği kaydedildi.

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