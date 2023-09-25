‘Afet Zirvesi’ Karabük’te düzenlenecek

Milletvekili Cevdet Akay, Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Konfederasyonu ile Karabük Dernekler Federasyonu Genel Başkanı ve, Safranbolu Belediyesi paydaşlığında düzenlenecek zirvede Karabük’üm geleceği için önemli mesajlar verileceğini ifade etti.

Zirve hakkında değerlendirmelerde bulunan Akay, “Karabük birinci derece deprem bölgesinde yer alıyor ayrıca nüfusun yüzde 93’ü de birinci derece deprem bölgesinde yaşıyor. Bu açıdan ‘deprem’ konusu ilimiz için oldukça hayatidir. Karabük Milletvekili olarak, bu konuda üzerime düşen tüm görevi yerine getireceğimden kimsenin kuşkusu olmasın. Ayrıca turizm konusunda adeta bir cevher olan ilimizin tanıtımının daha görünür olması için var gücümüzle çalışacak, şehrimizi bölgenin yıldızı haline getirmek için ne gerekiyorsa yapacağız” dedi.

Akay, “Bu bağlamda Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Konfederasyonu, Karabük Dernekler Federasyonu ve Safranbolu Belediyesi paydaşlığında 29 Eylül Cuma günü Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi’nde Karabük Milletvekili Cem Şahin ve Karabük Valimiz Mustafa Yavuz’un da katılımlarıyla Prof. Dr. Naci Görür, Prof. Dr. Yüksel Yalova, Prof. Dr. Akdemir ve Prof. Dr. Aynur Aydın’ın konuşmacı olacağı Zirve’de Kentsel Dönüşüm, Markalaşma, Karabük ve Çevresi Deprem - Afet konularını ele alarak ulusal ve uluslararası boyutta ilimizin sesini duyuracağız” ifadelerini kullandı.

