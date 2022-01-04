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Afetlerde AFAD'a destek verecek ekibin eğitimi sürüyor

04.01.2022 18:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afetlerde AFAD'a destek verecek ekibin eğitimi sürüyor

Afet ve Acil Durumlar Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) afetlere ilk müdahale ve ön iyileştirme kapasitesini artırmak için kurulan "Yerel Destek Ekipleri", pilot il Çankırı'da tanıtıldı.

Kentte 100 kişiden oluşturulan "Yerel Destek Ekipleri"ne AFAD İl Müdürlüğü önündeki alanda, saha düzeni ve eşya taşıma çalışmaları, çadır ve konteyner kurulum çalışmaları ve depo lojistik çalışmaları gibi eğitimler veriliyor.

AFAD Şube Müdürü Ahmet Matur, gazetecilere yaptığı açıklamada, son yıllarda meydana gelen sel ve taşkın afetlerinden sonra temizlik ve olay sonrası saha destek ekiplerinin vereceği titiz çalışmalara ihtiyaç olduğunun tespit edildiğini vurguladı.

Çankırı'nın aralarında bulunduğu 20 pilot il seçildiğini ve bu kapsamda 100 kişilik yerel destek ekibi oluşturduklarını belirten Matur, "Önceliğimiz ilimizde merkez İl Özel İdaresi, merkez belediyesi ve 11 ilçe belediyesinin tüm personel kapasitesini ilk önce topladık. İlimizde yaklaşık 1150 kadar personel olduğunu tespit ettik ve özen gösterdiğimiz konu şu oldu; afet veya acil durumda başta kendi ilimiz olmak üzere, ilçelere ve diğer illere takviye giderken ilimizin mevcut planını bozmayacak şekilde ekip kurmaya çalıştık." diye konuştu.

Oluşturulan ekibe belirli aralıklarla eğitimler verileceğini aktaran Matur, eğitimlerde çadır kurulumu, arama kurtarma, olaya müdahale, afet sonrası iyileştirme konularını vererek ekibi belirli standartlara getirmeye hedeflediklerini kaydetti.

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