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Afgasitan’a Kayseri dostu bir isim Tarım Bakanı olarak atandı

KAYSERİ HABERLERİ  | 14.09.2020 12:31 | Son Güncelleme

3 yıl önce başta Kayseri Şeker olmak üzere birçok kurumu ziyaret ederek, Kayseri ile önemli bir dostluk oluşturan Afganistan Eski Maliye, Ulaştırma ve Ticaret Bakanı Anwar-ul Haq Ahady, Afganistan Hükümetince Tarım, Sulama ve Hayvancılık Bakanlığı’na atandı.Geçtiğimiz yıllarda Kayseri Şeker’e gelerek Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ile görüşen Ahady, Kayseri Şeker’in şeker üretimi hakkında Başkan Akay ve yöneticiler ile görüş alış verişinde bulunmuştu.

Afgasitan’a Kayseri dostu bir isim Tarım Bakanı olarak atandı

3 yıl önce başta Kayseri Şeker olmak üzere birçok kurumu ziyaret ederek, Kayseri ile önemli bir dostluk oluşturan Afganistan Eski Maliye, Ulaştırma ve Ticaret Bakanı Anwar-ul Haq Ahady, Afganistan Hükümetince Tarım, Sulama ve Hayvancılık Bakanlığı’na atandı.
Geçtiğimiz yıllarda Kayseri Şeker’e gelerek Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ile görüşen Ahady, Kayseri Şeker’in şeker üretimi hakkında Başkan Akay ve yöneticiler ile görüş alış verişinde bulunmuştu. Afganistan ve Türkiye arasındaki dostluğun çok sıkı bir bağa sahip olduğunu söyleyen Ahady, Türkiye’nin kendileri için örnek bir model ülke olduğunu söyleyerek, ziyaretiyle Türkiye’ye ve Kayseri’ye olan sevgisini açıkça göstermişti.
Ahady görüşmesinde, özellikle şeker sektörünün düzenlenmesi ve Afganistan’ın bu konuda kendine yeterli hale gelebilmesi için Kayseri Şeker’in desteğini beklediklerini ifade etmişti. Şimdi sorumlu Tarım, Sulama ve Hayvancılık Bakanı olarak bu hususta nasıl bir işbirliği imkânı olacağı merakla bekleniyor.

Afgasitan’a Kayseri dostu bir isim Tarım Bakanı olarak atandı

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