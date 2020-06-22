AFJET Afyonspor’da futbolculara ‘Covid-19’ testi yapıldı

Afyonkarahisar’da AFJET Afyonspor Kulübü yönetici, teknik ekip, futbolcu ve çalışanları ile spor kompleksinde görev alan personeller ‘Covid-19’ testinden geçirildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle TFF tarafından liglerin ertelenmesi kararı sonrasında izne gönderilen AFJET Afyonspor Kulübü oyuncu, teknik adam ve çalışanları dün itibariyle kulüp tesislerinde toplandı. TFF tarafından daha önce 18 Temmuz olarak açıklanan liglerin başlama tarihi netlik kazanmadığı için geç toplanan takımda yöneticiler, teknik ekip, futbolcular ve kulüp çalışanları ile spor kompleksinde görev yapan personellerden İl Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilen sağlık ekibi tarafından ‘Covid-19’ test numuneleri alındı.

Bir üst lige çıkmayı düşünüyoruz

AFJET Afyonspor Teknik Direktörü Ferruh Özgün yaptığı açıklamada, ligin oynanıp oynanmayacağının hala belli olmadığını ifade ederek “Biliyorsunuz uzun zamandır ligimizin oynanıp oynanmayacağı hala belli değil. Biz de çok sıkıntıdayız. Önceki gün geldik, testimizi bugün (dün) olduk. Kısmetse test sonuçlarına göre antrenmanlara başlamak istiyoruz. Ama inanın çok gerildik biz de, bunu belki bir çok takım bunu yaşıyor. Bir an önce liglerin oynanmasını istiyoruz, Play-Off olur, lig olur ama şuanda biz karar vermediğimiz, karar vericiler lütfen bu kararı uzatmasınlar. Kararı verip uygulayalım bunu. Biz çok istiyoruz Afyonspor ailesi olarak. İnşallah sonuç hepimiz için hayırlı olur. 26 oyuncumuz var şuanda. 4 kaleci, 22 futbolcumuzla başlayacağız kısmetse. 4 genç oyuncu vardı, onlar şimdi bekliyorlar, ihtiyaç olması halinde onları da idmanlara alacağız. Play-Off’un oynanacağı söyleniyor bize. 3-6 veya 2-7, 2-5. Hangisi olacaksa olsun bir an önce biz de yolumuza bakalım. Ama tabi oynamayı da çok istiyoruz. Hatta oynayıp, ligden de bir üst lige çıkmayı düşünüyoruz tabi. Hakkımızda hayırlı olsun” dedi.