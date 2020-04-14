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Afjet enerji bedellerini 3 ay öteledi

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 14.04.2020 17:45 | Son Güncelleme

Afjet tarafından yapılan yazılı açıklama ile aylık ücretle tahsil edilen enerji bedellerinin son ödeme tarihlerinin 3 ay ileriye ötelenmesine karar verildiği bildirildi.Afjet’ten yapılan açıklamada, “Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyada hızla yayılan Koronavirüs (Covit-19) pandemisinin ülkemiz ekonomisi üzerindeki olumsuz etkileri de göz önünde bulundurularak devletimiz tarafından alınan çeşitli önlemler kapsamında şirketimizin hizmet verdiği konutlar ve işletmelerden aylık ücretle tahsil edilen enerji bedellerinin son ödeme tarihlerinin 3 ay ileriye ötelenmesi yönetim kurulumuzca uygun görülmüştür” ifadelerine yer verildi.

Afjet tarafından yapılan yazılı açıklama ile aylık ücretle tahsil edilen enerji bedellerinin son ödeme tarihlerinin 3 ay ileriye ötelenmesine karar verildiği bildirildi.
Afjet’ten yapılan açıklamada, “Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyada hızla yayılan Koronavirüs (Covit-19) pandemisinin ülkemiz ekonomisi üzerindeki olumsuz etkileri de göz önünde bulundurularak devletimiz tarafından alınan çeşitli önlemler kapsamında şirketimizin hizmet verdiği konutlar ve işletmelerden aylık ücretle tahsil edilen enerji bedellerinin son ödeme tarihlerinin 3 ay ileriye ötelenmesi yönetim kurulumuzca uygun görülmüştür” ifadelerine yer verildi.

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