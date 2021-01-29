YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. AFKOM’dan fırtına uyarısı

AFKOM’dan fırtına uyarısı

29.01.2021 16:01 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükşehir Belediyesi Afet ve Koordinasyon Merkezi’nden (AFKOM), vatandaşların beklenen kuvvetli rüzgara karşı tedbirli olmaları uyarısı geldi.Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre Marmara Bölgesi ile birlikte Kocaeli’de 30 Ocak Cumartesi saat 03.00 ile 31 Ocak Pazar günü saat 21.00 arası kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Büyükşehir Belediyesi Afet ve Koordinasyon Merkezi’nden (AFKOM), vatandaşların beklenen kuvvetli rüzgara karşı tedbirli olmaları uyarısı geldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre Marmara Bölgesi ile birlikte Kocaeli’de 30 Ocak Cumartesi saat 03.00 ile 31 Ocak Pazar günü saat 21.00 arası kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Afet ve Koordinasyon Merkezi (AFKOM), Kocaeli’de fırtına şeklinde esmesi beklenen rüzgarın oluşturacağı olumsuz olaylara karşı vatandaşları uyardı. Ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeleri, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yanında çalıştırdığı kişi kabusu oldu! Parasını çaldı, koronavirüs bulaştırmaya çalıştı, ölümle tehdit ediyor Yanında çalıştırdığı kişi kabusu oldu! Parasını çaldı, koronavirüs bulaştırmaya çalıştı, ölümle tehdit ediyor
Çalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktıÇalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktı

Kocaeli Namaz Vakitleri 29 Ocak Cuma

İmsak
06:39
Sabah
08:06
Öğle
13:18
İkindi
15:56
Akşam
18:20
Yatsı
19:43

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler29 Ocak Cuma

Özman Eczanesi
Izmit
Ege Eczanesi
Izmit
Say Eczanesi
Izmit
Derman Eczanesi
Izmit
Tütünçiftlik Eczanesi
Korfez
İklim Eczanesi
Basiskele
Çayırova Eczanesi
Cayirova
Tümünü Göster
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Ak Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Kurtulmuş’tan Büyükşehir’e ziyaret

Ak Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Kurtulmuş’tan Büyükşehir’e ziyaret

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Futbolcular koç keserek, virüssüz sezon için dua ettiler

Futbolcular koç keserek, virüssüz sezon için dua ettiler

Sivas'ta aracın motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye ekibi kurtardı

Sivas'ta aracın motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye ekibi kurtardı

Ağrı’da kar temizleme çalışmaları sürüyor

Ağrı’da kar temizleme çalışmaları sürüyor

Diğer Haberler

Gebze’de fahiş fiyat denetimleri sürüyor

Gebze’de fahiş fiyat denetimleri sürüyor

Başiskele’de spor salonları yeniden hizmete açılıyor

Başiskele’de spor salonları yeniden hizmete açılıyor

Köylerdeki çalışmalar ihaleye çıktı

Köylerdeki çalışmalar ihaleye çıktı

Hafta sonu D-130’da ağaçlar budanacak

Hafta sonu D-130’da ağaçlar budanacak

Hürriyet’ten grevdeki işçilere anlamlı destek

Hürriyet’ten grevdeki işçilere anlamlı destek

Dilovası Batı Kavşağında çalışmalar sürüyor

Dilovası Batı Kavşağında çalışmalar sürüyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.