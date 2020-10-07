AFKOM’dan vatandaşlara uyarı

Büyükşehir Belediyesi Afet ve Koordinasyon Merkezi, beklenen hava muhalefeti nedeniyle vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı AFKOM Şube Müdürlüğü Afet ve Koordinasyon Merkezi vatandaşlara uyarılarda bulundu. Afet ve Koordinasyon Merkezi, 8 Ekim Perşembe günü itibariyle Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen alçak basınç merkezi ile birlikte Kocaeli’de sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların Marmara Bölgesinin tamamında etkili olacağını ifade etti. Uyarıda lodosun kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiğini belirtti. Bu nedenle vatandaşların ve ilgililerin, meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Öte yandan aşırı yağış uyarısı sonrasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yaşanabilecek aşırı yağışlara karşı, 12 ilçe de menfez, mazgal, dere ve yağmursuyu hatlarında temizlik çalışmaları yaptı. Hatlarda biriken malzemeler ile mazgal ve menfezlerde biriken kuru ağaç dalları, yaprak ve çeşitli materyallerden temizlenerek açıldı. Araç trafiğinin yoğun olduğu ana arterler de gece saatlerinde kanal açma(kuka) araçlarıyla yağmursuyu hatlarında temizlik çalışmaları gerçekleştirilerek olası tıkanmaların önüne geçildi.

İl genelinde gerçekleştirilen geniş çaplı temizlik çalışmaları ile birlikte su birikintilerinin oluşmaması ve yaşanabilecek taşkınların önüne geçilebilmek için büyükşehir ekipleri özverili çalışmalarına gece gündüz demeden devam ediyor. Kent genelinde periyodik olarak gerçekleştirilen temizlik çalışmalarıyla yaşanabilecek ani baskın ve taşkınların önüne geçildi.

