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AFKOM’dan vatandaşlara uyarı

27.01.2021 16:00 | Son Güncelleme:
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Afet ve Koordinasyon Merkezi tipi, buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşların tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Kocaeli’de perşembe günü yüksek kesimlerde kar yağışı, şehir merkezinde de karla karışık yağmur bekleniyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Afet ve Koordinasyon Merkezi tipi, buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşların tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Kocaeli’de perşembe günü yüksek kesimlerde kar yağışı, şehir merkezinde de karla karışık yağmur bekleniyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi AFKOM, hava sıcaklığının hissedilir derecede düşeceği bu günde; tipi, buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları uyardı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Afet ve Koordinasyon Merkezi, perşembe günü trafiğe çıkacak araçların, kışlık kar lastiği takmalarını istedi. Hususi araç sahiplerinin anılan gün ve tarihler arasında toplu taşıma araçlarını kullanmaları, trafiğe çıkması zorunlu araçların zincir takoz ve çekme halatı bulundurmaları uyarısında bulunuldu. Trafikteki araçların, emniyet ve karayolları ekiplerinin bildirdikleri yol güzergahlarını kullanmaları, yoğun olan yolları kullanmamaları, oluşabilecek kaza ve yoğun yağışa maruz kalanların 112 Acil Çağrı Merkezini aramaları belirtildi.

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