Afra Saraçoğlu’ndan anlamlı doğum günü hediyesi!

Öğretmen dizisinin final kararı almasından sonra setlere bir süre ara veren Afra Saraçoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla takipçilerinden yardım istedi. Doğum gününde kendisine hediye almak isteyen takipçilerini güzel oyuncu çocukluk fotoğrafını paylaşarak başka bir yönteme yönlendirdi.

Sevenlerinden doğum gününde hediye yerine Tohum Otizm Vakfı için bağış yapmalarını isteyen Saraçoğlu paylaşımına, “Herkese merhaba sevgili arkadaşlarım. 2 Aralık Çarşamba benim doğum günüm. Bana vereceğiniz en anlamlı,en güzel hediye otizmli çocuklara eğitim desteği olacak. Otizmli çocuklar için eğitim haktan da öte tek çare... Bu sebeple; doğum günü hediyem olarak Tohum Otizm Vakfı’na büyük küçük demeden bağışınızı yaparsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Doğum günüm otizmli çocuklara umut olsun. Sevgilerimle.” notunu ekledi. Afra Saraçoğlu’nun paylaşımına ilk destek ise kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Mert Yazıcıoğlu’ndan geldi.



