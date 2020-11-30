MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Afra Saraçoğlu’ndan anlamlı doğum günü hediyesi!

Afra Saraçoğlu’ndan anlamlı doğum günü hediyesi!

30.11.2020 17:07 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Afra Saraçoğlu’ndan anlamlı doğum günü hediyesi!

Fox TV ekranlarına gelen Öğretmen dizisinin başrol oyuncusu Afra Saraçoğlu, sevenlerinden doğum gününde hediye yerine Tohum Otizm Vakfı’na bağış yapmalarını istedi. Saraçoğlu, “2 Aralık Çarşamba benim doğum günüm. Bana vereceğiniz en anlamlı, en güzel hediye otizmli çocuklara eğitim desteği olacak. Otizmli çocuklar için eğitim haktan da öte tek çare...” ifadelerini kullandı.

Öğretmen dizisinin final kararı almasından sonra setlere bir süre ara veren Afra Saraçoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla takipçilerinden yardım istedi. Doğum gününde kendisine hediye almak isteyen takipçilerini güzel oyuncu çocukluk fotoğrafını paylaşarak başka bir yönteme yönlendirdi.

afra saraçoğlu

Sevenlerinden doğum gününde hediye yerine Tohum Otizm Vakfı için bağış yapmalarını isteyen Saraçoğlu paylaşımına, “Herkese merhaba sevgili arkadaşlarım. 2 Aralık Çarşamba benim doğum günüm. Bana vereceğiniz en anlamlı,en güzel hediye otizmli çocuklara eğitim desteği olacak. Otizmli çocuklar için eğitim haktan da öte tek çare... Bu sebeple; doğum günü hediyem olarak Tohum Otizm Vakfı’na büyük küçük demeden bağışınızı yaparsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Doğum günüm otizmli çocuklara umut olsun. Sevgilerimle.” notunu ekledi. Afra Saraçoğlu’nun paylaşımına ilk destek ise kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Mert Yazıcıoğlu’ndan geldi.

Annesi Aylin Erçel kansere yenik düşen Hande Erçel’den anlamlı doğum günü hediyesi!Annesi Aylin Erçel kansere yenik düşen Hande Erçel’den anlamlı doğum günü hediyesi!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'İsteyen inanır, isteyen inanmaz' 'İsteyen inanır, isteyen inanmaz'
Yasağı deldiler mi? Demet Akalın'dan açıklama...Yasağı deldiler mi? Demet Akalın'dan açıklama...
Hamilelik yaradı! Açıldıkça açıldıHamilelik yaradı! Açıldıkça açıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Nijerya'da en az 43 tarım işçisi boğazları kesilerek öldürüldü

Nijerya'da en az 43 tarım işçisi boğazları kesilerek öldürüldü

Simge, Selin Ciğerci'den borç istedi! Yanıt olay oldu

Simge, Selin Ciğerci'den borç istedi! Yanıt olay oldu

Sokağa çıkma kısıtlaması genişliyor mu? Karar günü

Sokağa çıkma kısıtlaması genişliyor mu? Karar günü

Yer: İstanbul! Oğlunu pompalı tüfekle vurup yanında bekledi

Yer: İstanbul! Oğlunu pompalı tüfekle vurup yanında bekledi

Burhan Kuzu'nun oğlu 'cinayet' iddialarına yanıt verdi

Burhan Kuzu'nun oğlu 'cinayet' iddialarına yanıt verdi

'Daha sert tedbirlerin alınma zamanı geldi'

'Daha sert tedbirlerin alınma zamanı geldi'

İlginizi Çekebilir

Hanife aşka geldi! Canlı yayında...

Hanife aşka geldi! Canlı yayında...

Pozuna tepki yağdı! 'Bu fake vücut modeliyle...'

Pozuna tepki yağdı! 'Bu fake vücut modeliyle...'

Yakalanınca ne yapacağını bilemedi!

Yakalanınca ne yapacağını bilemedi!

Bir adamla öpüştüğü anlar paylaşıldı! Şoke eden iddia

Bir adamla öpüştüğü anlar paylaşıldı! Şoke eden iddia

Oben büyüdü! İç çamaşırlı pozu olay oldu

Oben büyüdü! İç çamaşırlı pozu olay oldu

Olay sahneler! 'İyi öpüştüğümü biliyorum'

Olay sahneler! 'İyi öpüştüğümü biliyorum'

Diğer Haberler

Hazal Kaya oğlunun dövmesini yaptırdı

Hazal Kaya oğlunun dövmesini yaptırdı

John Travolta eşini kaybetmişti! Duygu dolu 'teşekkür' mesajı

Eşini kaybetmişti! Duygu dolu 'teşekkür' mesajı

Tepki çeken görüntülere Demet Akalın'dan açıklama geldi

Yasağı deldiler mi? Demet Akalın'dan açıklama...

Ivana Sert: Şampuanımın içine asit koydular

'Şampuanımın içine asit koydular'

Otostop çekerken kaybolan 14 yaşındaki Eyüp Müge Anlı'da bulundu!

TIR şoförü 3 gün boyunca... 14 yaşındaki Eyüp bulundu!

Yasemin Şefkatli'den aşk dolu paylaşım

Yasemin Şefkatli'den aşk dolu paylaşım

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.