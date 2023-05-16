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Afrika çöllerini aratmıyordu, şimdiyse kamelyalar sular altında kaldı

16.05.2023 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas’ın Suşehri ilçesinde bulunan Kılıçkaya Barajı, geçtiğimiz yıl kuraklık nedeniyle adeta Afrika çöllerine dönmüştü.

Afrika çöllerini aratmıyordu, şimdiyse kamelyalar sular altında kaldı

Zemininde ineklerin otladığı baraj çevresinde bulunan kamelyalar, yağan yağışlarla birlikte sular altında kaldı.

Sivas’ın Suşehri ilçesinde 64 kilometrekare alana sahip Kılıçkaya Baraj Gölü, geçtiğimiz yıl kuraklık nedeniyle adeta çöle döndü. Büyükbaş hayvanların otlatıldığı meraya dönüşen baraj, artan yağışlarla yeniden su tuttu. Yükselen su seviyesiyle baraj etrafında bulunan kamelyalar sular altında kaldı.

"SU SEVİYESİ PİKNİK ALANINA KADAR GELMİŞ DURUMDA"

Eren Arslan, su seviyesinin piknik alanlarına kadar geldiğini belirterek, "Kuraklıktan dolayı su seviyesi bayağı azdı, buralarda hiç su yoktu. Bu sene yağışlardan dolayı bayağı doldu ve suyun buralara kadar geldiğini ilk kez görüyorum. Su seviyesi piknik alanına kadar gelmiş durumda. Piknik sezonu da açıldı ve baraj da piknik için önemli bir yer. Barajın su seviyesinin yükselip buralara kadar gelmesi bizler için önemli. Suşehri tarım ilçesi ve çiftçilerimiz için de önemli" dedi.

"KAMELYALAR SULAR ALTINDA KALMIŞ"

Ferhat Şahin, barajın doluluğundan dolayı kamelyaların sular altında kaldığından bahsederek, “Geçtiğimiz senelere nazaran bu sene çok verimli. Bu baraj, yöremizin değerli güzel yerlerinden bir tanesi, biz de ailemizle beraber vakit geçirmeye geldik. Barajın bu halini görmek herkese ve her seneye nasip olmuyor. Su seviyesinin artmasıyla apayrı bir güzellik oldu ve biz de ailemizle değerlendirmek istedik. Kamelyalar sular altında kalmış o da ayrı bir güzellik aslında” diye konuştu.

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