YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Afrikalı hasta System Hospital’da sağlığına kavuştu

Afrikalı hasta System Hospital’da sağlığına kavuştu

KAYSERİ HABERLERİ  | 09.12.2020 15:39 | Son Güncelleme

Sağlık turizmi için Kayseri’yi tercih eden yabancı hasta sayısı pandemiye rağmen hız kesmiyor.

Afrikalı hasta System Hospital’da sağlığına kavuştu

Sağlık turizmi için Kayseri’yi tercih eden yabancı hasta sayısı pandemiye rağmen hız kesmiyor. Sol bacağındaki eğrilik ve 7 cm’lik kısalık nedeniyle Kayseri’ye gelen Afrikalı Hussein Seid Mahamat, System Hospital’de oldukça hassasiyet gerektiren bir ameliyat geçirdi. Ortopedi ve Travmatoloji uzmanları Op. Dr. Gökbörü Bedir ve Op.Dr.Emre Yurdakul tarafından ameliyat edilen Çadlı Mahamat, uygulanacak fizik tedavinin ardından memleketine dönecek.
Türkiye’de sağlık hizmetlerinin oldukça gelişmiş olmasına rağmen fiyat noktasında Avrupa ülkelerinden çok daha uygun olduğuna dikkat çeken Op. Dr. Gökbörü Bedir, “System Hospital olarak birçok ülkeyle sağlık anlaşmamız var, bu çerçevede pandemiye rağmen sağlık turizminde hizmet vermeye devam ediyoruz, ileriki yıllarda Kayseri bu alanda ülkemizin yıldızlarından biri olacak, sağlık turizmiyle hem ülkemize döviz girişi sağlanıyor hem de dünyada Türk doktorlarına karşı oluşan güven hızla yükseliyor ” dedi.
Op. Dr. Emre Yurdakul ise“ Çad’dan misafirimiz olan Hussein Seid Mahamat, daha önce operasyonunu gerçekleştirdiğimiz ve sağlığına kavuşan bir yakınının referansıyla bize ulaştı. Sol bacağında çocukluk yıllarında yaşanan kırılmaya ve yanlış kaynamaya bağlı eğrilik ve kısalık vardı, gerekli tetkikleri yaptıktan sonra ekibimizle birlikte zorluk derecesi yüksek bir operasyon gerçekleştirdik, sonuçta hastamız beklediğimiz seviyeye ulaştı ve ülkesine oldukça mutlu dönüyor.” şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Gülşah Saraçoğlu'nun eski sevgilisinden olay açıklama! Gülşah Saraçoğlu'nun eski sevgilisinden olay açıklama!
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

Kayseri Namaz Vakitleri 9 Aralık Çarşamba

İmsak
06:09
Sabah
07:37
Öğle
12:35
İkindi
15:02
Akşam
17:23
Yatsı
18:46

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 9 Aralık Çarşamba

Çınarım Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Demir Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Dünya Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Sıhhat Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Kavafoğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Candan Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Güneş Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.