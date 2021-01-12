YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tokat
  4. Afrikalı öğrenciler Ziraat Fakültesini tercih ediyor

Afrikalı öğrenciler Ziraat Fakültesini tercih ediyor

12.01.2021 11:30 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, Ziraat Fakültesi’nde ciddi miktarda uluslararası öğrencinin bulunduğuna dikkat çekerek, “Özellikle Afrika ülkelerinden üniversitemize gelen öğrenciler arasında Ziraat fakültemize yoğun bir katılım söz konusu” dedi.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Ziraat Fakültesi tarafından “Tarım Öğretiminin 175. Yılında Pandeminin Tarım Eğitimine Etkileri” konulu söyleşi online yapıldı. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin’in konuşmacı olarak katıldığı söyleşinin açılış konuşmasını Dr. Öğretim Üyesi Yasin Bedrettin Karan yaptı. Daha sonra konuşma yapan Rektör Şahin ise korona virüs salgını sebebiyle etkinliği online yaptıklarını dile getirdi. Ziraat fakültesinde ciddi miktarda uluslararası öğrencinin bulunduğuna dikkat çeken Rektör Şahin,” Ziraat olmazsa olmaz alanlardan bir tanesidir. İnsanoğlu var olduğu sürece, beslenme temel gereksinimdir. Bu nedenle Ziraat Fakültesi ilelebet var olacaktır. İnsanlara katkısı artarak devam edecektir. Özellikle Afrika ülkelerinden üniversitemize gelen öğrenciler arasında Ziraat fakültemize yoğun bir katılım söz konusudur. Bu yıl su ürünleri mühendisliği bölümünü aktif hale getirmek üzere çalışmalarımızı tamamladık. İnşallah önümüzdeki yıl öğrenci talebinde bulunacağız” dedi.
Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Ziraat Yüksek Mühendisi Sürur Kır’ın katıldığı söyleşide öğrencilerden gelen soruları cevapladı. Pandeminin tarım sektörüne yapmış olduğu etkileri dile getiren Kır, dünyada yaşanan olumsuzluklara rağmen ülkemizde izlenen tarım politikaları sayesinde vatandaşlarımızın gıda konusunda, gıda temininde ciddi bir sıkıntı yaşamadığını ifade etti.
Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rüstem Cangi ise Pandemi döneminde öğrencilerin mağduriyet yaşamamaları için her türlü olanağın kullanıldığını kaydetti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hadise'den o iddialara yanıt Hadise'den o iddialara yanıt
Çarpıcı sözler: Böcekleri yemeye başlayacağız! Çarpıcı sözler: Böcekleri yemeye başlayacağız!
1/

Tokat Namaz Vakitleri 12 Ocak Salı

İmsak
06:19
Sabah
07:49
Öğle
12:47
İkindi
15:14
Akşam
17:35
Yatsı
18:59

Tokat Nöbetçi Eczaneler12 Ocak Salı

Can Eczanesi
Merkez
Emay Eczanesi
Merkez
Çiçek Eczanesi
Erbaa
Anadolu Eczanesi
Niksar
Seçil Eczanesi
Turhal
Aşıkoğlu Eczanesi
Zile
Ceritoğlu Eczanesi
Almus
Tümünü Göster
Tokat ECZANELER
Tokat ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Kaymakam Kaya, Savur kaymakamlığına atandı

Kaymakam Kaya, Savur kaymakamlığına atandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Rumen teknik direktör Dan Petrescu, Kayseri'ye geldi

Rumen teknik direktör Dan Petrescu, Kayseri'ye geldi

Teknik direktör İlhan Palut'tan Göztepe'ye veda:

Teknik direktör İlhan Palut'tan Göztepe'ye veda:

Evlilik teklifini kabul etmediği için öldürülen genç kız Manisa’da toprağa verildi

Evlilik teklifini kabul etmediği için öldürülen genç kız Manisa’da toprağa verildi

Diğer Haberler

Yaylalar kara hasret kaldı

Yaylalar kara hasret kaldı

Traktörüne tırmık takmak isterken canından oldu

Traktörüne tırmık takmak isterken canından oldu

Tokat, masallarla tanıtılacak

Tokat, masallarla tanıtılacak

Tokat’ta, pandemide ‘tarım’ etkisi

Tokat’ta, pandemide ‘tarım’ etkisi

Samanlığı kül oldu, çaresizce düşünürken yardım gecikmedi

Samanlığı kül oldu, çaresizce düşünürken yardım gecikmedi

Onbeşliler için Tokat’tan Çanakkale’ye yürüyecek

Onbeşliler için Tokat’tan Çanakkale’ye yürüyecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.