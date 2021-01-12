Afrikalı öğrenciler Ziraat Fakültesini tercih ediyor

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, Ziraat Fakültesi’nde ciddi miktarda uluslararası öğrencinin bulunduğuna dikkat çekerek, “Özellikle Afrika ülkelerinden üniversitemize gelen öğrenciler arasında Ziraat fakültemize yoğun bir katılım söz konusu” dedi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Ziraat Fakültesi tarafından “Tarım Öğretiminin 175. Yılında Pandeminin Tarım Eğitimine Etkileri” konulu söyleşi online yapıldı. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin’in konuşmacı olarak katıldığı söyleşinin açılış konuşmasını Dr. Öğretim Üyesi Yasin Bedrettin Karan yaptı. Daha sonra konuşma yapan Rektör Şahin ise korona virüs salgını sebebiyle etkinliği online yaptıklarını dile getirdi. Ziraat fakültesinde ciddi miktarda uluslararası öğrencinin bulunduğuna dikkat çeken Rektör Şahin,” Ziraat olmazsa olmaz alanlardan bir tanesidir. İnsanoğlu var olduğu sürece, beslenme temel gereksinimdir. Bu nedenle Ziraat Fakültesi ilelebet var olacaktır. İnsanlara katkısı artarak devam edecektir. Özellikle Afrika ülkelerinden üniversitemize gelen öğrenciler arasında Ziraat fakültemize yoğun bir katılım söz konusudur. Bu yıl su ürünleri mühendisliği bölümünü aktif hale getirmek üzere çalışmalarımızı tamamladık. İnşallah önümüzdeki yıl öğrenci talebinde bulunacağız” dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Ziraat Yüksek Mühendisi Sürur Kır’ın katıldığı söyleşide öğrencilerden gelen soruları cevapladı. Pandeminin tarım sektörüne yapmış olduğu etkileri dile getiren Kır, dünyada yaşanan olumsuzluklara rağmen ülkemizde izlenen tarım politikaları sayesinde vatandaşlarımızın gıda konusunda, gıda temininde ciddi bir sıkıntı yaşamadığını ifade etti.

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rüstem Cangi ise Pandemi döneminde öğrencilerin mağduriyet yaşamamaları için her türlü olanağın kullanıldığını kaydetti.

