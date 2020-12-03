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Afrin'de ampute takımlar dostluk maçı yaptı

HATAY HABERLERİ  | 03.12.2020 10:56 | Son Güncelleme

Afrin'de ampute takımlar dostluk maçı yaptı

Suriye'deki iç savaşta çeşitli uzuvlarını kaybeden gençlerin oluşturduğu ampute takımlar, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Afrin'de düzenlenen futbol maçında bir araya geldi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından Afrin'deki bir halı sahada düzenlenen etkinlikte 2 takım dostluk maçı yaptı.

Maçtan önce sporculara uzman bir teknik ekip tarafından ısınma hareketleri yaptırıldı. Dostluk havasında oynanan halı saha maçı berabere sonuçlandı.

İHH Suriye Çalışmaları Reyhanlı Bölge Ofisi Koordinatörü Zeki Tahiroğlu, yaptığı açıklamada, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir ampute futbol maçı organize ettiklerini söyledi.

Savaşın bıraktığı yaraları tedavi etmeye çalıştıklarını belirten Tahiroğlu, "Suriye’deki iç savaş nedeniyle birçok sivil bedensel uzuvlarını kaybetti. Her şeye rağmen hayata tutunma çabaları sürüyor. Onların bu çabalarına katkıda bulunmak için Afrin’de yaşayan ve geçmiş dönemlerde Suriye’deki çeşitli futbol kulüplerinde top da koşturmuş olan sporcuları bir araya getirdik." ifadesini kullandı.

Dostluk ortamında oynanan maçın sporcuları motive ettiğini anlatan Tahiroğlu, karşılaşmanın çok güzel bir ortamda geçtiğini dile getirdi.

Tahiroğlu, maç sonunda oyunculara ayakkabı, eşofman, tozluk, forma ve kışlık kıyafetlerin olduğu hediye paketi verildiğini aktardı.

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