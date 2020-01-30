YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Afrin'de şehit askerlerin cenazelerini kaçıran terörist hakim karşısında

Afrin'de şehit askerlerin cenazelerini kaçıran terörist hakim karşısında

HATAY HABERLERİ  | 30.01.2020 16:01 | Son Güncelleme

Hatay'daki ilk duruşmada sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi

Zeytin Dalı Harekatı sırasında Afrin'de şehit olan askerlerin cenazelerini kaçıran ve Suriye'de jandarmanın takibi sonucu yakalanarak Hatay'a getirilen YPG/PKK'lı terörist Duzyer Kurdi hakkında "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle açılan davanın ilk duruşması görüldü.

Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 23 Ocak 2018'de şehit düşen Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın naaşlarının kaçırılmasıyla ilgisinin bulunduğu tespit edilen ve Suriye'nin Racu bölgesi Mamaluşağı köyünde yakalanarak Hatay'da tutuklanan Kurdi ile avukatı katıldı.

Kurdi, duruşmada tercüman aracılığıyla yaptığı savunmada, YPG/PKK içinde silahlı eğitim aldığını belirtti.

Olay günü "Zeynel" isimli kişinin kendisini arayarak iki askerin cenazelerinin alınması talimatını verdiğini iddia eden Kurdi, "Verilen emri yerine getirmek zorundaydım. Gitmeseydim ya kardeşimi ya da babamı öldüreceklerdi, mecburen gittim, pişmanım." ifadelerini kullandı.

Durzi, örgütün kendisine silah verdiğini ve aylık 5 bin Suriye lirası maaş aldığını anlattı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ile Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın şehit edildiği çatışma ve cenazelerinin kaçırılmasıyla ilgili daha önce de Suriye'de yakalanan 11 teröristten 7'si üçer kez ağırlaştırılmış müebbet, 4'ü ise 12'şer yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hatay'da mobilya imalathanesinde yangın! 5 iş yeri zarar gördüHatay'da mobilya imalathanesinde yangın! 5 iş yeri zarar gördü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
askerlerin şehit edilmesi cenazeleri taşıyan duzyer kurdi Hatay ilk duruşma

En Çok Okunan Yerel Haberler

Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!

Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!

Elazığlı depremzede çocuklara yüzlerce oyuncak ve mektup

Elazığlı depremzede çocuklara yüzlerce oyuncak ve mektup

Emet Jandarmasından trafik ve asayiş uygulaması

Emet Jandarmasından trafik ve asayiş uygulaması

Konya’da tır otomobille çarpıştı: 1 yaralı

Konya’da tır otomobille çarpıştı: 1 yaralı

Diego’nun forma numarası belli oldu

Diego’nun forma numarası belli oldu

Her sabah kuşlar onu bekliyor

Her sabah kuşlar onu bekliyor

Hatay Namaz Vakitleri 30 Ocak Perşembe

İmsak
06:10
Sabah
07:32
Öğle
12:53
İkindi
15:42
Akşam
18:05
Yatsı
19:22

Hatay Nöbetçi Eczaneler30 Ocak Perşembe

Çarşı Eczanesi
Antakya
Gonca Eczanesi
Antakya
Tutar Eczanesi
Antakya
Yüksel Eczanesi
Antakya
Denizciler Eczanesi
Iskenderun
Nıhal Eczanesi
Iskenderun
Selinay Eczanesi
Iskenderun
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Mehmetçik yeni yılı sınırda eli tetikte karşıladı!

Mehmetçik yeni yılı sınırda eli tetikte karşıladı!

İskenderun’da Deniz Er Eğitim Alayı Mehmetçikleri yemin etti

İskenderun’da Deniz Er Eğitim Alayı Mehmetçikleri yemin etti

Prımemall Antakya Sanatın Da Merkezi

Prımemall Antakya Sanatın Da Merkezi

Hastasından Virüs Kapan Doktor Hayatını Kaybetti

Hastasından Virüs Kapan Doktor Hayatını Kaybetti

Belde sakinlerinin genelev isyanı

Belde sakinlerinin genelev isyanı

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.